Великобритания отчете най-горещото лято някога

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
Чете се за: 01:10 мин.
По света
великобритания отчете горещото лято
Снимка: БТА
Великобритания регистрира най-горещото лято от 1884 г. насам, тоест откакто в страната се водят подобни статистики. Предходният рекорд в тази насока беше поставен през 2018 г., предадоха световните агенции, като се позоваха на британската метеорологична служба. Според ведомството, летните горещини ще се увеличат в бъдеще поради климатичните промени, предизвикани от човешката дейност.

Средната регистрирана температура между 1 юни и 31 август в страната е била 16,10 градуса с четири последователни топлинни вълни и отчетена най-висока температура от 35,8 градуса на 1 юли в Кент, в Югоизточна Англия.

С увеличаването на глобалното затопляне редица страни в глобален мащаб преживяха рекордно горещи лета, като лятото на 2024 г. се смята за най-горещото регистрирано някога. В Европа горещите вълни през това лято допринесоха за смъртоносни горски пожари в страни като Испания и Португалия.

