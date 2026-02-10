БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Великобритания отсрочи санкциите на компаниите на "Лукойл" в България до 13 август

Цветелина Катанска от Цветелина Катанска
Всичко от автора
Икономика
Великобритания отсрочи санкциите на четирите компании на "Лукойл" в България до 13 август тази година, съобщиха от Министерството на енергетиката. Дерогацията изтичаше на 14 февруари.

Така дружествата, включително рафинерията в Бургас, ще могат да работят без проблем. В момента компаниите у нас се управляват от особен управител - бившият шеф на даннашните Румен Спецов, който беше назначен през нояври миналата година.

Междувреме на Руската петролна компания търси купувач за всичките си международни активи, включително и в България, след като САЩ и Великобритания наложиха финансови санкции на двете големи руски компании "Роснефт" и "Лукойл" в края на октомври миналата година.

