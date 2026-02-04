БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Заради високите сметки за ток: Започват извънредни...
Чете се за: 01:12 мин.
Президентът пред БСП-ОЛ: Стабилно мнозинство в следващия...
Чете се за: 02:40 мин.
Столичната община прекратява злоупотреби с функцията...
Чете се за: 03:37 мин.
Илияна Йотова пред "ДПС – Ново начало":...
Чете се за: 04:02 мин.

ЗАПАЗЕНИ

На първо четене: Създава се Туристически гаранционен фонд, решиха депутатите

Николай Минков от Николай Минков
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Запази

Така бяха приети промени в Закона за туризма

създава туристически гаранционен фонд решиха депутатите
Снимка: БТА
Слушай новината

Създава се Туристически гаранционен фонд. Това реши парламентът приемайки на първо четене, промени в Закона за туризма.

Целта му е да гарантира правата на потребителите и да се хармонизира националното законодателство с Директивата на ЕС за пакетните туристически пътувания и свързаните пътнически услуги.

Според вносителите, Туристическият гаранционен фонд ще защити правата на потребителите при обявяване на несъстоятелност на туроператор, като им гарантира връщане на средства в случаите на предсрочно прекратяване на договора за туристическо пътуване.

Предвидено е фондът да бъде колективен орган, а членовете на Управителния съвет да се определят от министъра на туризма по предложение на министъра на финансите, председателя на Комисията за защита на потребителите и браншовите туристически сдружения, вписани в Националния туристически регистър.

#Туристически гаранционен фонд #51-о Народно събрание #закон за туризма #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Убит е Сейф ал-Ислам - син на бившия либийски лидер Муамар Кадафи
1
Убит е Сейф ал-Ислам - син на бившия либийски лидер Муамар Кадафи
Довиждане на шейховете
2
Довиждане на шейховете
Убийството в Петрохан: Полицията е установила "мотиви на секта" в случая
3
Убийството в Петрохан: Полицията е установила "мотиви на...
Лудогорец матира Левски и отпътува със Суперкупата за Разград
4
Лудогорец матира Левски и отпътува със Суперкупата за Разград
Иван Демерджиев за случая "Петрохан": Темата засяга националната сигурност заради присъствието на ДАНС
5
Иван Демерджиев за случая "Петрохан": Темата засяга...
Дръзка кражба в автобус на столичния градски транспорт, извършителката е заловена
6
Дръзка кражба в автобус на столичния градски транспорт,...

Най-четени

Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден за утре
1
Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден...
DARA ще представи България на „Евровизия 2026“
2
DARA ще представи България на „Евровизия 2026“
Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
3
Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
4
До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
5
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
Ниагарският водопад замръзна: САЩ остават в плен на арктически студове
6
Ниагарският водопад замръзна: САЩ остават в плен на арктически студове

Още от: Бизнес

Цените на горивата остават стабилни, но сивият сектор тревожи бизнеса
Цените на горивата остават стабилни, но сивият сектор тревожи бизнеса
Екипи на КЗП и на НАП провериха автомивка на самообслужване в Пловдив по сигнал Екипи на КЗП и на НАП провериха автомивка на самообслужване в Пловдив по сигнал
Чете се за: 01:35 мин.
От 1 февруари: КЗП започва проверки на вендинг автоматите в област Пазарджик От 1 февруари: КЗП започва проверки на вендинг автоматите в област Пазарджик
Чете се за: 01:07 мин.
Ще бъде ли успешен третият опит за продажба на "Лукойл" Ще бъде ли успешен третият опит за продажба на "Лукойл"
Чете се за: 02:05 мин.
"Лукойл" се е съгласил да продаде чуждестранните си активи на американската "Карлайл Груп" "Лукойл" се е съгласил да продаде чуждестранните си активи на американската "Карлайл Груп"
Чете се за: 00:45 мин.
Българската банка за развитие ще управлява схемата за саниране Българската банка за развитие ще управлява схемата за саниране
Чете се за: 01:20 мин.

Водещи новини

Президентът поздрави ИТН, че са гласували против промените в Конституцията за избора на служебен премиер
Президентът поздрави ИТН, че са гласували против промените в...
Чете се за: 03:25 мин.
У нас
Президентът пред БСП-ОЛ: Стабилно мнозинство в следващия парламент да преразгледа промените в Конституцията Президентът пред БСП-ОЛ: Стабилно мнозинство в следващия парламент да преразгледа промените в Конституцията
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Илияна Йотова пред "ДПС – Ново начало": Президентът не носи отговорност за служебния премиер, тя е на парламента Илияна Йотова пред "ДПС – Ново начало": Президентът не носи отговорност за служебния премиер, тя е на парламента
Чете се за: 04:02 мин.
У нас
Заради високите сметки за ток: Започват извънредни проверки на енергодружествата Заради високите сметки за ток: Започват извънредни проверки на енергодружествата
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
От "БСП - Обединена левица" предлагат парламентът да...
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Столичната община прекратява злоупотреби с функцията "Паркирай...
Чете се за: 03:37 мин.
У нас
Преговори за мир: В очакване на срещата САЩ - Украйна - Русия
Чете се за: 03:12 мин.
По света
Естонските власти задържаха кораб по подозрения, че е свързан с...
Чете се за: 00:32 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ