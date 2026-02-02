БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Венислав Антов в Топ 3 по ефективност във Франция

Чете се за: 01:15 мин.
Спорт
Волейболистът на Туркоа продължава със силното си представяне във френския елит.

Венислав Антов
Снимка: bgvolleyball.com
Слушай новината

Венислав Антов продължава със силното си представяне. Един от лидерите на Туркоа е на трето място по ефективност при реализаторите в "Мармара СпайкЛиг". Диагоналът има 47,28% успеваемост при атаките си.

Неотдавна българският национал одобри рекорда в първенството, като отбеляза немислимите 45 точки при победата над Шомон с 3:2, Българинът има и участие в най-много атаки средно на мач от всички диагонали в първенство - по 26,65 на среща. Преди него по ефективност са само словенският национал на шампиона Тур Ник Муянович с 50,009%, както и в игралия в Монтана руснак Васили Молотков (Пари Волей)- с 47,51%.

Антов отново бе лидер на тима си Туркоан при победата над Аячо с 3:0 (25:23, 25:21, 25:16) в събота, като се отличи с 18 точки - 15 от атака при 65% успеваемост. Туркоан е на второ място, като изостава единствено от шампиона Тур.

Владимир Гърков от Сен Назер е на 14-о място сред посрещачите, като има малко повече от 30% успеваемост в атака.

#ВК Туркоа #Венислав Антов

