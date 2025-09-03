БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Весела Лечева се срещна с "Лордовете на крикета"

Тези съвместни инициативи поставят на картата българския спорт, дават ценни познания на нашите клубове и федерации, категорична е председателката на БОК.

Весела Лечева, Марлъбън Крикет Клъб
Снимка: БТА
Председателят на БОК Весела Лечева се срещна с ръководството на легендарния клуб по крикет Марлъбън Крикет Клъб (Marylebone Cricket Club), който провежда обучение в България. Адам Потър, Стивън Рейнголд, Джак Дойл, президентът и изпълнителният директор на Българската федерация по крикет Андрей Лилов и проф. Иван Колев разговоряха повече от час с Лечева и члена на Изпълнителното бюро на БОК и президент на БФ-бадминтон Володя Златев.

„Радвам се, че федерацията ни по крикет може да разчита на помощта на най-добрите. Тези съвместни инициативи поставят на картата българския спорт, дават ценни познания на нашите клубове и федерации, защото няма нищо по-важно от споделения опит. Марлъбън Крикет Клъб е не само традиция, но и институция, който задава световните стандарти в този спорт. Крикетът се завръща в олимпийската програма в Лос Анджелис и обсъдихме възможността той да стане по-популярен у нас чрез навлизането му в училищата и клубовете“, каза Лечева.

Една от целите на Марлъбън Крикет Клъб е да популяризира крикета чрез международни турнета, особено в държави, в които този спорт все още се развива. Тази година изборът му пада върху България. В рамките на посещението са предвидени съвместни тренировки с млади състезатели, демонстрации на крикет в училище, както и социални дейности, насочени към популяризиране на активния начин на живот. От 30 август до 4 септември лондонският клуб провежда Т20 срещи с български отбори - формат, включен в програмата на Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 година.

Марлъбън Крикет Клъб е основан през 1787 година, а от 1814 година притежава базата "Лорд'с Крикет Граунд" в британската столица. Той създава и първите закони на играта, а до 1989 година президентът автоматично става и ръководител на създадената през 1909 година Международна федерация по крикет.

Крикетът е един от най-популярните спортове в световен мащаб с фен база от над 2,5 милиарда души, но основно в бившите британски колонии. Той се завръща в олимпийската програма за Лос Анджелис през 2028 г. Единственото предишно участие на крикета в Олимпийските игри е в Париж през 1900 г., когато Великобритания печели турнира.

#Марлъбън Крикет Клъб #Български олимпийски комитет (БОК) #крикет #Весела Лечева

