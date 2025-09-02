"Лордовете на крикета" са на посещение в София

От 28 август до 5 септември България има честта да приеме Marylebone Cricket Club (MCC) – най-активния крикет клуб в света, собственик на прочутия „Лордс Граунд“ и пазител на Законите на играта, основан през 1787 г. С гостуването си MCC затвърждава значимостта на България като страна с бързо развиваща се крикет общност.

Marylebone Cricket Club е институция с уникална лидерска роля в международния крикет, която през вековете непрекъснато се адаптира, за да отговори на нуждите на съвременната игра. Освен съхраняването и актуализирането на Законите на крикета, MCC популяризира спорта чрез международни турнета, особено в държави, където крикетът набира популярност. Тази година MCC избра България за домакин на своето турне, подкрепяйки местното развитие на крикета.

В рамките на посещението са предвидени съвместни тренировки с млади състезатели, демонстрации на крикет в училище, както и социални дейности, насочени към популяризиране на активния начин на живот и крикет ценностите. От 30 август до 4 септември MCC ще проведе Т20 срещи с български отбори — формат, включен в програмата на Олимпийските игри в Лос Анджелис 2028 г.

На 3 септември ръководството на клуба официално ще бъде прието от Председателя на Българския олимпийски комитет и Министъра на младежта и спорта.

Гостуването на MCC засилва познаваемостта и престижа на българския крикет, утвърждава страната като водеща сила в региона и мотивира нови поколения млади спортисти. Планираните срещи и инициативи са част от цялостната стратегия за развитие на спорта у нас и утвърждават партньорската мрежа с водещи европейски и световни организации.