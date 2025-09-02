БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Неофициално: Има задържан за дерайлиралия трамвай в София
Чете се за: 00:42 мин.
Няма протест за гаранцията на Паскал
Чете се за: 00:32 мин.
Подозират умисъл за дерайлиралия трамвай край Румънското...
Чете се за: 01:00 мин.
НИМХ: Лятото на 2025 г. е едно от най-сухите и горещи в...
Чете се за: 12:15 мин.
Със 199 км/ч, докато диша райски газ, е шофирал Виктор,...
Чете се за: 01:57 мин.
Желязков: Не се разследва ситуацията със самолета на Фон...
Чете се за: 03:57 мин.

"Лордовете на крикета" са на посещение в София

Чете се за: 02:05 мин.
Спорт
Признание за важната роля на България в световния крикет

крикет
От 28 август до 5 септември България има честта да приеме Marylebone Cricket Club (MCC) – най-активния крикет клуб в света, собственик на прочутия „Лордс Граунд" и пазител на Законите на играта, основан през 1787 г. С гостуването си MCC затвърждава значимостта на България като страна с бързо развиваща се крикет общност.

Marylebone Cricket Club е институция с уникална лидерска роля в международния крикет, която през вековете непрекъснато се адаптира, за да отговори на нуждите на съвременната игра. Освен съхраняването и актуализирането на Законите на крикета, MCC популяризира спорта чрез международни турнета, особено в държави, където крикетът набира популярност. Тази година MCC избра България за домакин на своето турне, подкрепяйки местното развитие на крикета.

В рамките на посещението са предвидени съвместни тренировки с млади състезатели, демонстрации на крикет в училище, както и социални дейности, насочени към популяризиране на активния начин на живот и крикет ценностите. От 30 август до 4 септември MCC ще проведе Т20 срещи с български отбори — формат, включен в програмата на Олимпийските игри в Лос Анджелис 2028 г.
На 3 септември ръководството на клуба официално ще бъде прието от Председателя на Българския олимпийски комитет и Министъра на младежта и спорта.

Гостуването на MCC засилва познаваемостта и престижа на българския крикет, утвърждава страната като водеща сила в региона и мотивира нови поколения млади спортисти. Планираните срещи и инициативи са част от цялостната стратегия за развитие на спорта у нас и утвърждават партньорската мрежа с водещи европейски и световни организации.

Пловдив организира Дни на отворените врати на спорта под егидата на Костадин Димитров
Пловдив организира Дни на отворените врати на спорта под егидата на Костадин Димитров
Обявиха датата за 15-ото издание на "Нощ на звездите" Обявиха датата за 15-ото издание на "Нощ на звездите"
Чете се за: 01:52 мин.
Джей Вайн спечели десетия етап на "Вуелтата" Джей Вайн спечели десетия етап на "Вуелтата"
Чете се за: 01:52 мин.
Никифорос Арваниту си върна "жълтата фланелка" след успех в третия етап на Обиколката на България Никифорос Арваниту си върна "жълтата фланелка" след успех в третия етап на Обиколката на България
Чете се за: 02:30 мин.
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още интригуващи събития Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още интригуващи събития
7052
Чете се за: 02:40 мин.
Спортни новини 02.09.2025 г., 12:25 ч. Спортни новини 02.09.2025 г., 12:25 ч.

Няма да има разследване за инцидента със самолета на Урсула фон дер Лайен (ОБЗОР)
Няма да има разследване за инцидента със самолета на Урсула фон дер...
Чете се за: 04:17 мин.
У нас
АТВ-то, което помете петима: Нередовни документи, фалшив технически преглед и незаконно отдаван под наем АТВ-то, което помете петима: Нередовни документи, фалшив технически преглед и незаконно отдаван под наем
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Екшън с трамвай-беглец 22: Ватманът не успял да го догони - иначе опитал (ОБЗОР) Екшън с трамвай-беглец 22: Ватманът не успял да го догони - иначе опитал (ОБЗОР)
Чете се за: 04:55 мин.
У нас
Със 199 км/ч, докато диша райски газ, е шофирал Виктор, забил колата си в автобус в София Със 199 км/ч, докато диша райски газ, е шофирал Виктор, забил колата си в автобус в София
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
От Бургас стартира националната информационна кампания за въвеждане...
Чете се за: 03:45 мин.
България и еврото
Няма протест за гаранцията на Паскал
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
След срещата Фицо-Путин: Пробив в преговорите за Украйна?
Чете се за: 03:40 мин.
По света
"Седем години на ужас и ад": Депардийо се сдоби с ново...
Чете се за: 01:25 мин.
По света
