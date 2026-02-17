БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
МВР публикува разширен доклад за сдружението на Ивайло...
Чете се за: 04:45 мин.
Делото "Сияна": Обвиняемият за катастрофата...
Чете се за: 03:32 мин.
"Мяра": Пет партии влизат в парламента, две са...
Чете се за: 01:32 мин.
Учител от плевенско село е задържан за педофилия
Чете се за: 00:30 мин.
Кметът на Бистрица за палежа: Къщата беше задимена, може...
Чете се за: 03:40 мин.
Разчистен е голям участък с паднала скална маса, която...
Чете се за: 02:17 мин.

Веселин Цинзов: Марио Матиканов и Даниел Пешков се справиха страхотно

Чете се за: 01:22 мин.
Спорт
Участникът на Зимните олимпийски игри във Ванкувър, Сочи и Пьонгчанг отличи постиженията на "феномена" Йоханес Клаебо.

Веселин Цинзов: Марио Матиканов и Даниел Пешков се справиха страхотно
Участникът на Зимните олимпийски игри във Ванкувър, Сочи и Пьонгчанг Веселин Цинзов смята, че дебютантите на Игрите в Италия Марио Матикано и Даниел Пешков могат да се гордеят с представянето си

Дългогодишният български национал отличи постиженията на Йоханес Клаебо.

"Той е най-голямата звезда на тези Игри, защото направи рекорд с олимпийските си медали. Надяваме се да направи шест от шест, както направи и на световното първенство. Той е феномен и се справя с всички дистанции, по един и същи начин. Той си играе с останалите състезатели. Има много голяма издръжливост, взривна сила и много отдаденост", сподели той в интервю за предаването "Днес на Игрите".

Самоковецът коментира и представянето на българските олимпийски Марио Матиканов и Даниел Пешков.

"В България няма много условия. Състезателите трябва да тренират предимно в чужбина. Атлетите са млади. Класирането на Матиканов и Пешков е страхотно. Постоянството в спорта е много важно", допълни бившият състезател в ски бягането.

Вижте цялото интервю във видеото.

Йенс Лурос Офтебро сбъдна мечтата си на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина
Йенс Лурос Офтебро сбъдна мечтата си на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина
Историята на Милена Атанасова - доброволец на Зимните олимпийски игри Историята на Милена Атанасова - доброволец на Зимните олимпийски игри
Всички погледи са към Хаити Всички погледи са към Хаити
Марина Георгиева: В българския спорт има много препятствия, които останалите не виждат Марина Георгиева: В българския спорт има много препятствия, които останалите не виждат
Отборният спринт в ски бягането ще даде отговор на много въпроси - гледайте финалите в сряда по БНТ 3 Отборният спринт в ски бягането ще даде отговор на много въпроси - гледайте финалите в сряда по БНТ 3
Българската мъжка щафета завърши 12-а в Антхолц-Антерселва, злато за Франция Българската мъжка щафета завърши 12-а в Антхолц-Антерселва, злато за Франция
МВР публикува разширен доклад за сдружението на Ивайло Калушев
МВР публикува разширен доклад за сдружението на Ивайло Калушев
У нас
България ще бъде представена на 19 февруари във Вашингтон на първото заседание на Съвета за мир България ще бъде представена на 19 февруари във Вашингтон на първото заседание на Съвета за мир
У нас
Делото "Сияна": Обвиняемият за катастрофата Георги Александров остава в ареста Делото "Сияна": Обвиняемият за катастрофата Георги Александров остава в ареста
У нас
Отиде си Джеси Джаксън – борецът за граждански права Отиде си Джеси Джаксън – борецът за граждански права
По света
Нова версия за атаките срещу кмета на Бистрица Самуил Попов
У нас
Тръбата на раздора: Унгария и Словакия обвиняват Украйна в изнудване
По света
"Мяра": Пет партии влизат в парламента, две са на ръба
У нас
"Лекс.bg": Продължават съдебните производства във връзка...
У нас
