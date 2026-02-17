Веселин Цинзов: Марио Матиканов и Даниел Пешков се справиха страхотно

Участникът на Зимните олимпийски игри във Ванкувър, Сочи и Пьонгчанг Веселин Цинзов смята, че дебютантите на Игрите в Италия Марио Матикано и Даниел Пешков могат да се гордеят с представянето си

Дългогодишният български национал отличи постиженията на Йоханес Клаебо.

"Той е най-голямата звезда на тези Игри, защото направи рекорд с олимпийските си медали. Надяваме се да направи шест от шест, както направи и на световното първенство. Той е феномен и се справя с всички дистанции, по един и същи начин. Той си играе с останалите състезатели. Има много голяма издръжливост, взривна сила и много отдаденост", сподели той в интервю за предаването "Днес на Игрите".

Самоковецът коментира и представянето на българските олимпийски Марио Матиканов и Даниел Пешков.

"В България няма много условия. Състезателите трябва да тренират предимно в чужбина. Атлетите са млади. Класирането на Матиканов и Пешков е страхотно. Постоянството в спорта е много важно", допълни бившият състезател в ски бягането.

Вижте цялото интервю във видеото.