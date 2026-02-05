Вестник “Вашингтон пост” съкращава една трета от персонала си

Вестник "Вашингтон пост" съкращава една трета от персонала в своя нюзрум и други отдели, което е сериозен удар за една от легендите на световната журналистика, предаде Асошиейтед прес.

Медията започна в сряда мащабни съкращения, включващи закриването на спортната секция, на няколко кореспондентски бюра в чужбина и др. Промените бяха обявени от главния редактор Мат Мъри по време на онлайн среща с персонала.

Това е сериозен удар за вестника, известен в историята с разкритията си за аферата "Уотъргейт", а в последно време и с агресивното си отразяване на съкращенията на федералните служители от президента Доналд Тръмп, както и за журналистиката като цяло, коментира АП.

На служителите в редакцията беше съобщено, че ще получат имейли, в които пише дали длъжността на съответното лице е или не е премахната. Представител на вестника потвърди, че една трета от персонала ще бъде съкратена, без да посочи колко общо служители има "Вашингтон пост".

Отделът за счетоводство на вестника ще бъде закрит, а отделът за новини от района на Вашингтон и редакционният персонал ще бъдат преструктурирани, съобщи Мъри на служителите. Подкастът "Пост Репортс" ще бъде преустановен.

Мъри призна, че съкращенията ще предизвикат шок в системата, но посочи, че целта е "Вашингтон пост" да може да расте и да просперира отново.

"Вашингтон пост" днес предприема редица трудни, но решителни действия за своето бъдеще, което означава значително преструктуриране на цялата компания", заяви говорител на изданието. "Тези стъпки имат за цел да укрепят нашата позиция и да засилят фокуса ни върху предоставянето на журналистиката, която отличава "Вашингтон пост" и отговаря на очакванията на нашите читатели".

Като частна компания, вестникът не разкрива колко абонати има, но се смята, че техният брой е около 2 милиона. Тези мерки бяха очаквани от няколко седмици, след като се разчу, че вестникът е съобщил на своите спортни журналисти, които е трябвало да отразяват Зимните олимпийски игри в Италия, че няма да пътуват. След публичната реакция "Вашингтон пост" промени курса си и съобщи, че ще изпрати само ограничен брой служители.

Проблемите на вестника контрастират с тези на дългогодишния му конкурент в. "Ню Йорк Таймс", който процъфтява през последните години - до голяма степен благодарение на инвестиции в спомагателни продукти като платформата си за игри и сайтът си за продуктови препоръки. "Ню Йорк Таймс" е удвоил персонала си през последното десетилетие.

През последните седмици много от служителите на "Вашингтон пост" се обърнаха директно към собственика на вестника, милиардера и основател на "Амазон" - Джеф Безос.

Вестникът губи абонати отчасти поради решения, взети от него - оттегляне на подкрепата за Камала Харис по време на президентските избори през 2024 г. срещу Тръмп и е насочил обичайно либералните коментарни страници на вестника в по-консервативна посока.

Синдикатът на служителите на "Вашингтон пост", призова читателите да изпратят послание до Безос: "Стига толкова. Без персонала на "Вашингтон пост" няма "Вашингтон пост".