Ветеранът-колоездач Георги Димитров от Разград съхранява реликва от първата Обиколка на България

Дългогодишният състезател и треньор по колоездене Георги Димитров от Разград съхранява над вековна жълта фланелка от първата Обиколка на България, проведена през 1924 г. Реликвата е принадлежала на първия победител в надпреварата Георги Абаджиев.

Димитров, който е бивш абсолютен шампион на България от края на 60-те години на ХХ век разказа за БТА, че е получил фланелката лично от Абаджиев при награждаването му на колодрума. По думите му жестът е бил символ на приемственост между поколенията в колоезденето. „Каза ми, че вече има достоен заместник на шосето“, спомня си той.

Днес, Георги Димитров продължава да пази с особена грижа историческата фланелка на Георги Абаджиев. Въпреки, че е силно износена от времето, тя е запазена в оригиналния си вид.

„Мислех да я поправя, но така ще се загуби автентичността и“, обясни Димитров.

По думите му към фланелката е проявяван интерес от различни институции, дори и от столицата, но той отказва да се раздели с нея.

„Това е реликва за Разград и трябва да остане тук“, категоричен е той.

Ветеранът заяви, че би дарил фланелката на музея, ако бъде създадена подходяща експозиция, посветена на историята на колоезденето.

Кариерата на Георги Димитров започва през 1966 г. Като млад ентусиаст той е търсил начин да наблюдава състезанията на писта, като често е прескачал оградата на колодрума в Разград, разказа ветеранът. Първоначално той се състезава на писта и става част от националния отбор. По-късно, след спечелването на титлата на шосе във Варна, преминава към шосейното колоездене под ръководството на треньорите Ненчо Христов и Боян Коцев.

Още през 1967 г. Димитров записва първия си значим международен успех – победа в състезание в Полша. Това е и първото му участие извън България. В следващите години той се състезава в редица държави като бившата ГДР, където също печели отличия. Като най-запомнящите се моменти в кариерата си колоездачът определи победата в Лайпциг, когато на пистата прозвучава българският химн.

В рамките на активната си състезателна кариера, продължила около 15 години, Георги Димитров печели над 70 медала. След това той се посвещава на треньорската професия, като работи в Спортното училище в Разград в продължение на 13 години, става и треньор на националния отбор на България на писта. По думите му колоезденето му е дало дисциплина, здраве и дълголетие. „Не пуша, не пия, здрав съм и на 77 години продължавам да работя. Не усещам възрастта си“, разказа Димитров. Той подчерта, че сега кара велосипед по-рядко, но продължава да следи развитието на колоезденето и да подкрепя младите състезатели в Разград. Според него в града има талантливи момчета и отдаден треньор като Мирослав Минчев. Георги Димитров обаче изрази притеснение от състоянието на колодрума. „Преди беше поддържан, с цветя и подредени трибуни, а сега седалките са счупени и липсва грижа“, коментира той. Според него липсата на финансиране и достатъчно внимание към този спорт затруднява развитието на колоезденето. Димитров смята, че за да продължи възходът на колоезденето в Разград са необходими инвестиции в материалната база, модерна екипировка и по-добри условия за подготовка.

Ветеранът от Разград смята, че домакинството на България на етап от колоездачната обиколка „Джиро д’Италия“ е събитие с изключително значение и признание за българското колоездене. По думите му подобни прояви повишават международния авторитет на страната и дават допълнителен стимул за развитие на спорта. Димитров направи паралел и с личния си опит от участието в щафетата с олимпийския огън преди Олимпийските игри в Москва през 1980 г., когато е бил сред спортистите, пренасяли огъня на българска територия.

Георги Димитров отправи послание към младите състезатели да тренират упорито, без допинг и вредни навици. Апелът му към институциите е пък за по-активна подкрепа, за да може колоезденето в Разград да продължи да носи успехи както на писта, така и на шосе.

„Трябва да се помни историята – първият победител в Обиколката на България Георги Абаджиев е гордост за Разград. Задължение е тази традиция да се съхранява и развива“, допълни Георги Димитров.

