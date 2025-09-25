БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ОГРОМНИ! България си осигури световен финал
Чете се за: 04:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ИЗВЪНРЕДНО
УТРЕ БНТ1 ЩЕ ИЗЛЪЧИ НА ЖИВО ФИНАЛНИЯ МАЧ БЪЛГАРИЯ - ИТАЛИЯ ОТ СВЕТОВНОТО ПЪРВЕНСТВО ПО ВОЛЕЙБОЛ ОТ 13:30 ЧАСА. КОМЕНТАРНОТО СТУДИО ПРЕДИ МАЧА ЩЕ ЗАПОЧНЕ В 12:25 ЧАСА. ПРАВАТА ЗА ИЗЛЪЧВАНЕ СА ПРЕДОСТАВЕНИ БЕЗВЪЗМЕЗДНО ОТ A1 БЪЛГАРИЯ И МАКС СПОРТ

Ветровито време с превалявания и понижение на температурите

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Запази
ветровито време превалявания понижение температурите
Снимка: илюстративна
Слушай новината

Започналото днес понижение на температурите ще продължи и след необичайно топлото за сезона време през повечето дни на септември, в края на месеца, както и в началото на октомври, ни очакват стойности, много по-ниски от климатичните норми.

През нощта вятърът временно ще отслабне, но утре отново ще бъде много ветровито, с умерен и силен вятър от изток-североизток, а в югоизточните и източните райони, отново са възможни пориви до около 80-90 км/ч. С вятъра ще продължи да нахлува по-студен въздух и максималните температури в петък ще бъдат още по-ниски, между 18° и 23°, в София - около 18°, на морския бряг от 19° до 22°. По-голяма е вероятността за превалявания и утре в Западна и Югоизточна България.

Превалявания ще има и по Черноморието, главно по южното крайбрежие. И там ще бъде много ветровито, а вълнението на морето в повечето участъци ще бъде около 4 бала, с височина на вълните над метър.

Лоши условия за туризъм в планините утре - силен вятър и валежи от дъжд, а по най-високите части вече ще превалява и сняг.

Ветровито ще остане и на Балканите, а по-интензивни и значително по количество ще бъдат валежите за пореден ден по западното крайбрежие на полуострова. Слънчево ще бъде в южните райони от Балканите, където и захлаждането е относително по-слабо.

Слънчево ще бъде и в южната половина от Апенините, както и на Пиренеите, където предстои затопляне. С валежи от дъжд ще бъде и в страните от Централна Европа, както и във Франция, където ще бъде и по-хладно от обичайното за това време от годината.

У нас, понижението на температурите, и на минималните, и на максималните, ще продължи. Ще остане и ветровито, повече в Източна България, където ще продължи да духа силен североизточен вятър. Ще се задържи и по-често облачно.

В събота и неделя превалявания, предимно слаби, ще има главно в западните и югоизточните райони, но в понеделник валежи се очакват на много места в цялата страна. Във вторник вятърът ще отслабне, превалявания ще има в по-малко райони, но застудяването ще продължи.

#ветровито време #понижение #превалявания от дъжд #времето #прогноза за времето #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

България се изправя срещу Чехия в първия полуфинал на световното първенство по волейбол
1
България се изправя срещу Чехия в първия полуфинал на световното...
ОГРОМНИ! България си осигури световен финал
2
ОГРОМНИ! България си осигури световен финал
Световно първенство по волейбол, полуфинал: България - Чехия 3:1 (ГАЛЕРИЯ)
3
Световно първенство по волейбол, полуфинал: България - Чехия 3:1...
Заедно пред екрана за финала на Световното по волейбол на площад "Св. Александър Невски"
4
Заедно пред екрана за финала на Световното по волейбол на площад...
БНТ 1 ще излъчи финала на световното първенство по волейбол между България и Италия
5
БНТ 1 ще излъчи финала на световното първенство по волейбол между...
Желязков към Тръмп: Стратегическото партньорство между България и САЩ е ключово
6
Желязков към Тръмп: Стратегическото партньорство между България и...

Най-четени

Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити, средствата са декларирани публично
1
Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити,...
Откриха втори спътник на Земята
2
Откриха втори спътник на Земята
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи без телефон, само да съм с тях
3
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи...
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна
4
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна
На 87 години си отиде Клаудия Кардинале
5
На 87 години си отиде Клаудия Кардинале
Двама души загинаха при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
6
Двама души загинаха при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)

Още от: Времето

Още по-хладно в съботния ден
Още по-хладно в съботния ден
Ветровито време с температури между 18° до 23° Ветровито време с температури между 18° до 23°
Чете се за: 02:02 мин.
Силен вятър и в петък Силен вятър и в петък
Чете се за: 02:15 мин.
Слънцето отстъпва на силния вятър, студа и дъжда Слънцето отстъпва на силния вятър, студа и дъжда
Чете се за: 02:35 мин.
Жълт код за силен вятър в четвъртък Жълт код за силен вятър в четвъртък
Чете се за: 02:27 мин.
Първи есенен полъх: Ветровито време с превалявания през следващите дни Първи есенен полъх: Ветровито време с превалявания през следващите дни
Чете се за: 02:12 мин.

Водещи новини

България на финал на Световно по волейбол след 55 години (ОБЗОР)
България на финал на Световно по волейбол след 55 години (ОБЗОР)
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
БНТ 1 ще излъчи финала на световното първенство по волейбол между България и Италия БНТ 1 ще излъчи финала на световното първенство по волейбол между България и Италия
Чете се за: 00:47 мин.
Спорт
"Те вече са шампиони" – премиерът Желязков поздрави националния отбор по волейбол "Те вече са шампиони" – премиерът Желязков поздрави националния отбор по волейбол
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Бърз влак в направление Варна-София пътува със закъснение поради паднало дърво, има леко пострадал пътник Бърз влак в направление Варна-София пътува със закъснение поради паднало дърво, има леко пострадал пътник
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Акция срещу чуждестранните нарушители на пътя: 21 шофьори с...
Чете се за: 01:57 мин.
Сигурност и правосъдие
Протест на „Възраждане“ срещу еврото и правителството
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Ден за размисъл в Молдова: Как работят мрежите за руска пропаганда...
Чете се за: 06:42 мин.
По света
Дронове над най-голямата военна база в Дания: Среща на началниците...
Чете се за: 02:17 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ