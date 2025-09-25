Ветровито време с превалявания и понижение на температурите

Започналото днес понижение на температурите ще продължи и след необичайно топлото за сезона време през повечето дни на септември, в края на месеца, както и в началото на октомври, ни очакват стойности, много по-ниски от климатичните норми.

През нощта вятърът временно ще отслабне, но утре отново ще бъде много ветровито, с умерен и силен вятър от изток-североизток, а в югоизточните и източните райони, отново са възможни пориви до около 80-90 км/ч. С вятъра ще продължи да нахлува по-студен въздух и максималните температури в петък ще бъдат още по-ниски, между 18° и 23°, в София - около 18°, на морския бряг от 19° до 22°. По-голяма е вероятността за превалявания и утре в Западна и Югоизточна България.

Превалявания ще има и по Черноморието, главно по южното крайбрежие. И там ще бъде много ветровито, а вълнението на морето в повечето участъци ще бъде около 4 бала, с височина на вълните над метър.

Лоши условия за туризъм в планините утре - силен вятър и валежи от дъжд, а по най-високите части вече ще превалява и сняг.

Ветровито ще остане и на Балканите, а по-интензивни и значително по количество ще бъдат валежите за пореден ден по западното крайбрежие на полуострова. Слънчево ще бъде в южните райони от Балканите, където и захлаждането е относително по-слабо.

Слънчево ще бъде и в южната половина от Апенините, както и на Пиренеите, където предстои затопляне. С валежи от дъжд ще бъде и в страните от Централна Европа, както и във Франция, където ще бъде и по-хладно от обичайното за това време от годината.

У нас, понижението на температурите, и на минималните, и на максималните, ще продължи. Ще остане и ветровито, повече в Източна България, където ще продължи да духа силен североизточен вятър. Ще се задържи и по-често облачно.

В събота и неделя превалявания, предимно слаби, ще има главно в западните и югоизточните райони, но в понеделник валежи се очакват на много места в цялата страна. Във вторник вятърът ще отслабне, превалявания ще има в по-малко райони, но застудяването ще продължи.