Близо 35% избирателна активност отчитат от ЦИК към 16.00 ч.
Сигнал за свършили бюлетини в две болнични секции в Пловдив
Андрей Гюров: Свободните хора и техният глас са по-силни...
ЦИК: Избирателната активност в страната към 11:00 часа е...
Илияна Йотова: Гласувах, за да има скоро работещо Народно...
Председателят и секретарят на РИК – Благоевград...
ЦИК: Изборният ден във всички секции е започнал нормално
ЦИК: Всички секции са открити, няма информация за...
България гласува: Избираме новите 240 депутати в 52-рото...
Везенков и Олимпиакос отметнаха още един съперник в Гърция

Българският национал имаше своите моменти за "червено-белите", които нямат спиране в елита на южната ни съседка.

Снимка: Olympiacos B.C./Facebook
Слушай новината

Александър Везенков имаше своите моменти и помогна на Олимпиакос да остане перфектен в елита на Гърция. Българинът и неговите съотборници сломиха Арис с 92:81 в среща от 25-ия кръг, изиграна в Двореца на мира и дружбата.

Спортист №1 на България за 2022 и 2023 година започна в стартовата петица, както по традиция. Българският национал бе пестелив в офанзивен план, но не и далече от мисълта за дабъл-дабъл. Крилото напусна съблекалнята с 10 точки, 7 борби, 3 асистенции и 1 открадната топка за 27 минути, в които се задържа на паркета. При стрелбата си той бе 2/6 от средна дистанция, 2/6 зад дъгата и 0/1 от линията за изпълнение на наказателни удари.

Мачът се оказа по-специален за Костас Папаниколау, който изигра мач №800 с екипа на "червено-белите" в своята кариера.

Селекцията на Йоргос Барцокас отдавна си осигури спечелването на редовния сезон в южната ни съседка, като срещу нейното име личат пълен актив от 23 победи. На 25 април (събота) Везенков и компания ще сложат край на на тази фаза от първенството с визита на АЕК Атина.

Гостите нанесоха своя удар още в дебютните минути, повеждайки с двуцифрена разлика, която в края на встъпителния период бе 8 точки. Домакините приеха това лично и затвърдиха тези думи в следващата десетка, когато изравниха баланса на силите и поставиха на таблото 40:40, за да се оттеглят при въпросния резултат двата отбора в съблекалнята.

Интригата бе на дневен ред и на старта на третата част, но „червено-белите“ успяха да наложат волята си за аванс от 13 точки след 30 минути игрово време. Отборът от Солун даде отпор и при откриването на заключителната четвърт, но участникът в Евролигата отново си върна усещането за двуцифрена преднина, която не се изпари до финалната сирена.

Никола Милутинов се отчете с 16 точки и 11 борби за тима от Пирея. Еван Фурние се разписа с 15 точки, Тайлър Дорси наниза 13, включително и с 4 успешни стрелби зад дъгата. Франк Нтиликина и Алек Питърс приключиха с по 11.

#БК Арис #БК Олимпиакос #Александър Везенков

