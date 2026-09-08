Везенков не изключи възможността за завръщане в НБА

Александър Везенков не изключва възможността да опита още една авантюра, свързана с НБА. Макар че на този етап това изглежда като трудна задача, лидерът на Олимпиакос подходи философски в интервю за Марк Стайн. Все пак българският национал обаче подчерта пред The Stine Line, че въпросната възможност изглежда на заден план.

Както е известно, в началото на месеца стана ясно, че крилото е имало оферта от Минесота Тимбърулвс, но тя е била отказана, тъй като се чувства комфортно в състава на гърците, където е със статут на звезда, както и в цяла Европа. Според информацията предложението е било малко преди „горските вълци“ да си осигурят услугите на Джонатан Куминга в края на август. Информацията гласи още, че българинът е щял да има ключова роля, но още в началото на преговорите с Минесота той е споделил, че не възнамерява да заиграе отново отвъд океана.

“Сега е трудно, защото тук е моето семейство и моят живот. Спечелихме много неща с Олимпиакос, но знам, че в живота, че е по-добре никога да не казваш никога.“

Роденият Никозия играч в върна времето назад от престоя си в Сакраменто Кинс, където дебютира в най-силното първенство през 2023/2024, но не получи много шанс за изява и през лятото на 2024 г. се озова обратно в редиците на „червено-белите“.

„Понякога си мисля, че това не беше добра възможност и за двете страни, но не съжалявам за нищо. Беше страхотно преживяване.“

Синът на Сашо Везенков изрази и нотка на съжаление, че него е направил крачката да играе в НБА по-рано в хода на своята кариера.

„Може би съжалявам, че не успях да заиграя в НБА на ранна възраст в моята кариера, но ще нося този опит със себе си. Научих много. Подобрих играта си и цялостното си виждане за нея.“

„Понякога дори лошият опит помага“, заключи Везенков, който наскоро се присъедини към подготовката на тима от Пирея, но пропусна последните два приятелски мача, тъй като лекува контузия в лакътя.