Везенков отказал оферта за завръщане в НБА

Интерес към Александър Везенков от страна на НБА явно не липсва. Лидерът на Олимпиакос е бил пожелан от Минесота Тимбърулвс това лято, твърди Михалис Стефану. Според информацията, разпространена от гръцкия журналист в последните часове на понеделник вечер, „горските вълци“ са отправили оферта към българския национал това лято. Тя гласи още, че от Минесота са обещали ключова роля на крилото, но предложението е отказано, тъй като се чувства напълно доволен от своя статут в състава на гърците.

Повече детайли за офертата на Тимбърулвс спрямо българина не се съобщават. Към момента голямата суперзвезда на тима от Минеаполис се казва Антъни Едуардс, през лятото пристигнаха имена като ЛаМело Бол и Джонатан Куминга. Отборът разполага още с Руди Гобер и Джейдън МалДаниълс.

Както е известно, Везенков вече пробва своя късмет отвъд океана, където облече екипа на Сакраменто Кингс през 2023 година, подписвайки договор на стойност 20 милиона долара за 2+1 г. 31-годишният баскетболист обаче не получи нужното игрово време и роля при „кралете“, които го пратиха в Торонто Раптърс само след един сезон. Впоследствие 206-сантиметровият стрелец бе освободен от канадците и избра да се завърне при гърците, които го позлатиха при завръщането му през лятото на 2024 г.

Той сложи подписа си под 5-годишен контракт за 20.5 милиона евро, превръщайки се в един от най-скъполатени играчи в Европа. За Спортист №1 на България за 2022 и 2023 година това е втори престой при „червено-белите“, след като бранеше честта им между 2018 и 2023 г. За този период роденият в Никозия играч изкова статута си на суперзвезда на Стария континент, като и до днес продължава да затвърждава тази репутация.

В своята кариера синът на Сашо Везенков премина още през гръцкия Арис и испанския Барселона. Двукратният MVP на редовния сезон и Реализатор №1, както и шампион в Евролигата, бе избран в Драфта на НБА през 2017 г. от Бруклин Нетс под №57.