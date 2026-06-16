Вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев получи медала на УНСС. Голямата награда за 2025 г се връчва на Министерството на електронното управление, сега Министерство на иновациите и дигиталните трансформации.

Администрация с висока професионална експертиза, без политически обвързаности и силни морални качества е най-добрата имунна система на държавата, каза вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев по време на церемонията по връчването на „Награди на УНСС за най-добра администрация 2025“.

Според Донев, отминалият период на политическа нестабилност и често сменящи се правителства е бил период "на политически експерименти с държавата и изтощение за държавните и общинските служители, които често трябваше да избират между професионалната си съвест и удобството да мълчат".

Вицепремиерът добави, че добрият сихрон и взаимодействие между политическото ръководство и администрацията е важна предпоставка за стабилното и успешно управление.

Ректорът на УНСС проф. Димитър Димитров отбеляза, че инициативата е израз на стремежа да бъдат откроени и насърчени високите стандарти в публичното управление, професионализма на администрацията и добрите практики, които допринасят за по-качественото обслужване на гражданите и бизнеса.

Вицепремиерът Гълъб Донев връчи големите награди.

За „Най-добра администрация сред министерствата“ беше отличено Министерство на иновациите и дигигалната трансформация, „Най-добра администрация сред държавните агенции“ - Националната агенция за приходите, „Най-добра общинска администрация“ за 2025 г. - Община Бургас, и „Най-добра областна администрация“ за 2025 г. - Областна администрация София.

Бяха връчени отличия в три основни категории - „Ефективност на администрацията“, „Иновативност“ и „Етично поведение, откритост и прозрачност“.

Специалната награда на ректора на УНСС „Духът прави силата“ отиде при Община Априлци за ролята й в националното отбелязване на 150-годишнината от Априлското въстание, и при Община Етрополе за последователните усилия през 2025 г. да развива общността чрез инвестиции в туризма, спорта, социалните услуги, модерното местно управление.

Общо 150 министри и премиери са възпитаници на УНСС.