Вицепремиерът Зафиров и регионалният министър са в Брезник заради водната криза

Вицепремиерът Атанас Зафиров и регионалният министър Иван Иванов са в Брезник заради тежката водна криза, след като вчера лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов критикува кабинетът, че министрите не са на терен, за да работят по справяне с проблемите в сектора.

Зафиров и Иванов в момента разговарят с кмета на града, чиито жители страдат от водна криза месеци наред. Заради открит манган, арсен и Ешерихия коли във водата по чешмите на хората е забранено използването на водата не само за пиене и готвене, но и за миене и къпане. Жителите на Брезник споделят, че положението става все по-нетърпимо, ето защо и няколко пъти излизаха на протест.

