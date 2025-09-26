БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Вицепремиерът Зафиров и регионалният министър са в Брезник заради водната криза

Милена Кирова от Милена Кирова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Запази
протест брезник заради открития манган водата
Слушай новината

Вицепремиерът Атанас Зафиров и регионалният министър Иван Иванов са в Брезник заради тежката водна криза, след като вчера лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов критикува кабинетът, че министрите не са на терен, за да работят по справяне с проблемите в сектора.

Зафиров и Иванов в момента разговарят с кмета на града, чиито жители страдат от водна криза месеци наред. Заради открит манган, арсен и Ешерихия коли във водата по чешмите на хората е забранено използването на водата не само за пиене и готвене, но и за миене и къпане. Жителите на Брезник споделят, че положението става все по-нетърпимо, ето защо и няколко пъти излизаха на протест.

Вижте прякото включване на Милена Кирова

#регионалният министър Иван Иванов #атанас зафиров #брезник #водна криза

Последвайте ни

ТОП 24

Инцидент с пътник спря електрозахранването на метростанция "Сердика 2"
1
Инцидент с пътник спря електрозахранването на метростанция...
Световно първенство по волейбол: САЩ - България 2:3 (ГАЛЕРИЯ)
2
Световно първенство по волейбол: САЩ - България 2:3 (ГАЛЕРИЯ)
Пенсионерите ще могат да вземат пенсията си от всяка пощенска станция в едно населено място
3
Пенсионерите ще могат да вземат пенсията си от всяка пощенска...
България се изправя срещу Чехия в събота в 9:30 ч. в първия полуфинал на световното по волейбол
4
България се изправя срещу Чехия в събота в 9:30 ч. в първия...
След гонка с мощни коли: Фолкпевецът Емрах Стораро беше привикан в СДВР заради клип (ВИДЕО)
5
След гонка с мощни коли: Фолкпевецът Емрах Стораро беше привикан в...
Скандален клип с насилие над момиче: Държавната агенция за закрила на детето се самосезира
6
Скандален клип с насилие над момиче: Държавната агенция за закрила...

Най-четени

Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити, средствата са декларирани публично
1
Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити,...
Откриха втори спътник на Земята
2
Откриха втори спътник на Земята
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти
3
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи без телефон, само да съм с тях
4
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи...
Разследват смъртта на семейство край Сливница, оставили са предсмъртно писмо
5
Разследват смъртта на семейство край Сливница, оставили са...
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна
6
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна

Още от: Регионални

Кризисният щаб в Плевен заседава в търсене на решение за тежката водна криза
Кризисният щаб в Плевен заседава в търсене на решение за тежката водна криза
Картите за градския транспорт влизат в дигиталните портфейли на телефоните Картите за градския транспорт влизат в дигиталните портфейли на телефоните
Чете се за: 01:22 мин.
Влак блъсна жена в района на Нови Искър, тя почина Влак блъсна жена в района на Нови Искър, тя почина
Чете се за: 00:20 мин.
Гранични полицаи задържаха 7 незаконни мигранти край Малко Търново Гранични полицаи задържаха 7 незаконни мигранти край Малко Търново
Чете се за: 00:57 мин.
Съдът в Хасково гледа ново искане за отстраняване на кмета на Минерални бани Мюмюн Искендер Съдът в Хасково гледа ново искане за отстраняване на кмета на Минерални бани Мюмюн Искендер
Чете се за: 01:15 мин.
Насилие между ученички: "Агресията не се лекува с агресия – ще бъдем безкомпромисни", заяви директорката Насилие между ученички: "Агресията не се лекува с агресия – ще бъдем безкомпромисни", заяви директорката
Чете се за: 04:35 мин.

Водещи новини

Липсата на кворум провали за трети пореден ден заседанието на парламента (ОБЗОР)
Липсата на кворум провали за трети пореден ден заседанието на...
Чете се за: 05:20 мин.
У нас
Президентът Радев: Появя ли се някъде - министрите на Борисов се разбягват като пилци Президентът Радев: Появя ли се някъде - министрите на Борисов се разбягват като пилци
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Борисов за критиките на президента: Лошо възпитание, държавен глава не може да говори така Борисов за критиките на президента: Лошо възпитание, държавен глава не може да говори така
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Картите за градския транспорт влизат в дигиталните портфейли на телефоните Картите за градския транспорт влизат в дигиталните портфейли на телефоните
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Желязков пред Гутериш: България приветства инициативата ООН-80 като...
Чете се за: 01:40 мин.
По света
Проф. Христо Пимпирев: „България върви към полупустинен...
Чете се за: 04:02 мин.
У нас
Тръмп: Няма да позволя на Израел да анексира Западния бряг
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Нов музей на Фрида Кало отваря врати в Мексико (СНИМКИ)
Чете се за: 00:35 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ