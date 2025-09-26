БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Водната криза в Брезник ще продължи поне до лятото...
Чете се за: 04:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

19-годишен блъсна с колата си пенсионер на електрическа триколка в Айтос

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
A+ A-
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Запази

Отнел му предимството

19-годишен блъсна с колата си пенсионер на електрическа триколка в Айтос
Слушай новината

19-годишно момче блъсна с автомобила си възрастен мъж, който управлявал електрическа триколка.

Инцидентът е станал в четвъртък следобед на кръстовището на улиците "Цар Освободител" и "Димчо Карагьозов" в Айтос. Момчето не е спряло на пътен знак "Стоп". Навлизайки в кръстовището той е блъснал движещата се по път с предимство електрическа триколка, управлявана от 76-годишен мъж от Айтос.

Пострадалият е с охлузно-контузни рани по главата и десния крак. Мъжът е прегледан в болница и е без опасност за живота.

Последвайте ни

ТОП 24

Инцидент с пътник спря електрозахранването на метростанция "Сердика 2"
1
Инцидент с пътник спря електрозахранването на метростанция...
Световно първенство по волейбол: САЩ - България 2:3 (ГАЛЕРИЯ)
2
Световно първенство по волейбол: САЩ - България 2:3 (ГАЛЕРИЯ)
България се изправя срещу Чехия в събота в 9:30 ч. в първия полуфинал на световното по волейбол
3
България се изправя срещу Чехия в събота в 9:30 ч. в първия...
След гонка с мощни коли: Фолкпевецът Емрах Стораро беше привикан в СДВР заради клип (ВИДЕО)
4
След гонка с мощни коли: Фолкпевецът Емрах Стораро беше привикан в...
Скандален клип с насилие над момиче: Държавната агенция за закрила на детето се самосезира
5
Скандален клип с насилие над момиче: Държавната агенция за закрила...
Европрокуратурата образува дисциплинарно производство срещу Теодора Георгиева
6
Европрокуратурата образува дисциплинарно производство срещу Теодора...

Най-четени

Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити, средствата са декларирани публично
1
Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити,...
Откриха втори спътник на Земята
2
Откриха втори спътник на Земята
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти
3
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи без телефон, само да съм с тях
4
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи...
Разследват смъртта на семейство край Сливница, оставили са предсмъртно писмо
5
Разследват смъртта на семейство край Сливница, оставили са...
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна
6
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна

Още от: Регионални

Без бира по пейките в парковете на Шумен
Без бира по пейките в парковете на Шумен
Пловдивчанин ще съди ВиК, паднал в необезопасена дупка Пловдивчанин ще съди ВиК, паднал в необезопасена дупка
Чете се за: 01:27 мин.
Кризисният щаб в Плевен заседава в търсене на решение за тежката водна криза Кризисният щаб в Плевен заседава в търсене на решение за тежката водна криза
Чете се за: 02:17 мин.
Водната криза в Брезник ще продължи поне до лятото догодина, ако обследваните водоизточници не са надеждни Водната криза в Брезник ще продължи поне до лятото догодина, ако обследваните водоизточници не са надеждни
Чете се за: 04:57 мин.
Картите за градския транспорт влизат в дигиталните портфейли на телефоните Картите за градския транспорт влизат в дигиталните портфейли на телефоните
Чете се за: 01:22 мин.
Влак блъсна жена в района на Нови Искър, тя почина Влак блъсна жена в района на Нови Искър, тя почина
Чете се за: 00:20 мин.

Водещи новини

Водната криза в Брезник ще продължи поне до лятото догодина, ако обследваните водоизточници не са надеждни
Водната криза в Брезник ще продължи поне до лятото догодина, ако...
Чете се за: 04:57 мин.
У нас
Кризисният щаб в Плевен заседава в търсене на решение за тежката водна криза Кризисният щаб в Плевен заседава в търсене на решение за тежката водна криза
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Липсата на кворум провали за трети пореден ден заседанието на парламента (ОБЗОР) Липсата на кворум провали за трети пореден ден заседанието на парламента (ОБЗОР)
Чете се за: 06:20 мин.
У нас
Президентът Радев: Появя ли се някъде - министрите на Борисов се разбягват като пилци Президентът Радев: Появя ли се някъде - министрите на Борисов се разбягват като пилци
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Желязков пред Гутериш: България приветства инициативата ООН-80 като...
Чете се за: 01:40 мин.
По света
Проф. Христо Пимпирев: „България върви към полупустинен...
Чете се за: 04:02 мин.
У нас
Нов музей на Фрида Кало отваря врати в Мексико (СНИМКИ)
Чете се за: 00:35 мин.
По света
САЩ налагат санкции срещу сръбската петролна компания
Чете се за: 02:27 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ