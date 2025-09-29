БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Виктор Илиев триумфира на първия ранкинг турнир на БФ Снукър за сезона

от БНТ
Чете се за: 01:20 мин.
Спорт
Пловдивският клуб "Снукър утопия" беше домакин на състезанието.

Олег Велинов, Виктор Илиев
Снимка: БФ Снукър
Рекордьорът по висок брейк в българския снукър Виктор Илиев спечели Открития турнир на Пловдив - първи ранкинг турнир от календара на Българската федерация за сезон 2025/2026.

Илиев е от водещите треньори в Национална снукър академия и един от най-успешните български състезатели на домашната и международната сцена. Той победи на финала в Пловдив Георги Петрунко по драматичен начин с 4:3.

Пловдивският клуб "Снукър утопия" беше домакин на състезанието, а съдия на финала беше Василена Узунова.

Жан Лаушман получи наградата за най-висок брейк в надпреварата - 105, постигнат още в първия състезателен ден. Лаушман стигна до полуфиналите и отстъпи на Петрунко с 0:3. Със същия резултат пък Илиев надигра Георги Величков в другия полуфинал.

Откритият турнир в Пловдив вече по традиция дава началото на новия снукър сезон в България. "Снукър утопия" в Града под тепетата ще приеме и "Пловдив Мастърс" на 15 ноември, както беше и миналата година.

#Българска федерация по снукър #Виктор Илиев #Снукър

