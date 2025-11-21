Виктор Марков отстъпи на крачка от финала на двойки на турнир в САЩ

Виктор Марков допусна поражение на полуфиналите на двойки на турнира по тенис на твърда настилка в Талахаси (САЩ) с награден фонд 15 хиляди долара.

Българинът и представителят на домакините Били Суарес загубиха от Николо Барони (Италия) и Марио Мартинес Серано (Испания) с 5:7, 2:6 за 67 минути игра.

Поставеният под №1 тандем допусна пробив в последния гейм на първия сет, а във втората част изостана с 2:5 и не успя да навакса, отпадайки от надпреварата.

През миналата седмица Марков достигна до финала на турнир по тенис в Мексико.