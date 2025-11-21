БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Депутатите приеха държавния бюджет на първо четене
Чете се за: 01:07 мин.
Бюджет 2026: Какво предвижда новата финансова рамка?
Чете се за: 05:37 мин.
Какво заплащане ще получат тези, които ще работят около...
Чете се за: 02:10 мин.
Ето го плана на Тръмп за прекратяване на войната в Украйна
Чете се за: 09:15 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Виктор Марков отстъпи на крачка от финала на двойки на турнир в САЩ

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:42 мин.
Спорт
Запази

През миналата седмица българинът достигна до финала на турнир по тенис в Мексико.

виктор марков претърпя загуба финала двойки тенис турнира мансанийо
Слушай новината

Виктор Марков допусна поражение на полуфиналите на двойки на турнира по тенис на твърда настилка в Талахаси (САЩ) с награден фонд 15 хиляди долара.

Българинът и представителят на домакините Били Суарес загубиха от Николо Барони (Италия) и Марио Мартинес Серано (Испания) с 5:7, 2:6 за 67 минути игра.

Поставеният под №1 тандем допусна пробив в последния гейм на първия сет, а във втората част изостана с 2:5 и не успя да навакса, отпадайки от надпреварата.

През миналата седмица Марков достигна до финала на турнир по тенис в Мексико.

#Виктор Марков

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги Семерджиев, определи Софийският районен съд
1
5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги...
Празнуваме Въведение Богородично – Денят на християнското семейство
2
Празнуваме Въведение Богородично – Денят на християнското...
Зеленски е готов да работи по американския план за мир, а Русия обяви превземането на Купянск
3
Зеленски е готов да работи по американския план за мир, а Русия...
Протест срещу поскъпването на паркирането в София
4
Протест срещу поскъпването на паркирането в София
Какъв е рейтингът на висшите училища в страната?
5
Какъв е рейтингът на висшите училища в страната?
Ето го плана на Тръмп за прекратяване на войната в Украйна
6
Ето го плана на Тръмп за прекратяване на войната в Украйна

Най-четени

Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на ДОО за 2026 г.
1
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на...
5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги Семерджиев, определи Софийският районен съд
2
5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги...
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното автомобил на АМ "Тракия"
3
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното...
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ "Тракия"?
4
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ...
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на детето ми - получил е 48 000 лева
5
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на...
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
6
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни

Още от: Български тенис

Елизара Янева се класира за финалното каре в Търнава
Елизара Янева се класира за финалното каре в Търнава
Денчева ще спори за титлата на двойки в Ираклион Денчева ще спори за титлата на двойки в Ираклион
Чете се за: 00:42 мин.
Шиникова отпадна в полуфиналите на двойки в Анталия Шиникова отпадна в полуфиналите на двойки в Анталия
Чете се за: 00:40 мин.
Диа Евтимова отпадна на четвъртфиналите на двойки на турнир в САЩ Диа Евтимова отпадна на четвъртфиналите на двойки на турнир в САЩ
Чете се за: 01:00 мин.
Григор Димитров ще се бори с Карлос Алкарас за престижна награда Григор Димитров ще се бори с Карлос Алкарас за престижна награда
Чете се за: 01:37 мин.
Топалова продължава без проблем към 1/4-финалите на турнир в САЩ Топалова продължава без проблем към 1/4-финалите на турнир в САЩ
Чете се за: 01:02 мин.

Водещи новини

Депутатите приеха държавния бюджет на първо четене
Депутатите приеха държавния бюджет на първо четене
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
​Европрокуратурата разследва измами със селскостопански субсидии в България ​Европрокуратурата разследва измами със селскостопански субсидии в България
Чете се за: 01:42 мин.
По света
Украйна - на 28 крачки от мира? Украйна - на 28 крачки от мира?
Чете се за: 05:45 мин.
По света
Опасно силен вятър до 90 км/ч - какво ще бъде времето през уикенда Опасно силен вятър до 90 км/ч - какво ще бъде времето през уикенда
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
Съдия Светла Даскалова поема делото срещу задържания кмет Благомир...
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
EК дава България на съд заради замърсяването на въздуха
Чете се за: 02:15 мин.
По света
Какво заплащане ще получат тези, които ще работят около празниците
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Светините на св. Гавриил Ургебадзе пристигнаха в Бургас
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ