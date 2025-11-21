БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Григор Димитров ще се бори с Карлос Алкарас за престижна награда

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 01:37 мин.
Спорт
Първата ракета на България е претендент за наградата за спортсменство „Стефан Едберг“.

Григор Димитров Карлос Алкарас
Снимка: БГНЕС
Григор Димитров попадна сред номинираните за годишните награди на ATP. Призовете ще бъдат раздадени в седмицата от 8 до 14 декември.

Българинът е претендент за наградата за спортсменство „Стефан Едберг“, чийто настоящ носител е именно той. Предходните двама победители в тази категория – Карлос Алкарас и Каспър Рууд, също са номинирани, а четвъртият кандидат за приза е Феликс Оже-Алиасим.

На осминафинала на Уимбълдън Григор Димитров бе на път да елиминира тогавашния №1 Яник Синер, като водеше с два сета на италианеца, който впоследствие спечели титлата. В третата част обаче първата ракета на България получи разкъсване на гръден мускул, което го извади от игра за почти четири месеца. Моментът, в който контузеният Димитров придържа дясната си ръка, за да може да поздрави съдията, се превърна в един от емблематичните на сезон 2025.

Трикратният полуфиналист от Големия шлем се завърна в игра на Мастърс турнира в Париж, където премина първи кръг след победа в два сета над Джовани Мпечи Перикар. Впоследствие обаче Димитров отново имаше физически проблеми и реши да се оттегли от надпреварата, поради което очакваният с голям интерес мач между него и Даниил Медведев не се състоя.

#Карлос Алкарас #Григор Димитров

