Виктор Марков се класира за полуфиналите на двойки на тенис турнир в Талахаси (САЩ)

Чете се за: 00:52 мин.
Спорт
През миналата седмица българинът игра финал на турнир в Мексико.

Виктор Марков се класира за полуфиналите на двойки на тенис турнира на твърда настилка в Талахаси (САЩ) с награден фонд 15 хиляди долара.

Българинът и представителят на домакините Били Суарес, поставени под номер 1 в схемата, победиха Мохамад Алкотоп (Йорданив) и Азария Ръшър (САЩ) с 6:2, 3:6, 10-7 за 84 минути на корта.

В спор за място на финала двамата ще играят срещу Николо Барони (Италия) и Марио Мартинес Серано (Испания).

На сингъл Марков, който премина през квалификациите, загуби от българина с американски паспорт и номер 6 в схемата Виктор Лилов с 6:3, 2:6, 0:6 за близо два часа игра.

През миналата седмица Марков загуби финала на двойки в Мансанийо (Мексико).

