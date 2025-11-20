БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Александър Донски отпадна в първия кръг на двойки на турнира от сериите "Чалънджър 100" в Бергамо

от БНТ
Чете се за: 01:52 мин.
Спорт
Утре националът на България за Купа "Дейвис" ще изиграе мача си от втория кръг в основната схема на сингъл.

александър донски приключи старта олбия
Снимка: БТА
Александър Донски отпадна в първия кръг на двойки на тенис турнира на твърда настилка от сериите "Чалънджър 100" в Бергамо (Италия) с награден фонд 145 250 евро.

Българинът и Денис Молчанов (Украйна) отстъпиха с 6:7(4), 3:6 от третите поставени в схемата Джошуа Парис и Маркъс Уилис от Великобритания. Двубоят продължи 78 минути.

Първата част мина без нито един пробив и беше решена от тайбрек. В него Донски и Молчанов поведоха с 2-0, но спечелиха само две от следващите девет точки. Британците поведоха с пробив за 3:1 гейма във втория сет, Донски и Молчанов успяха за върнат пробива в седмия гейм, но Парис и Уилис стигнаха до още един брейк за крайното 6:3.

Утре националът на България за Купа "Дейвис" ще играе във втория кръг в основната схема на сингъл.

Българинът постигна три поредни победи до момента, а за място на четвъртфиналите той ще се изправи срещу Андреа Гуерери. Италианецът елиминира №2 в схемата Били Харис (Великобритания).

За доброто си представяне до момента Александър Донски заработи 11 точки за световната ранглиста, в която се намира под №731.

Адриан Андреев пък отпадна в първия кръг на двойки на турнира на клей от сериите „Чалънджър 75" в испанския град Монтемар (Испания) с награден фонд 91250 евро.

Българинът и Йонас Форейтек (Чехия) загубиха от шведите Ерик Гревелиус и Адам Хейнонен с 2:6, 2:6 за около час на корта.

