БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Исторически успех за България в турнира за Купа...
Чете се за: 02:00 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Виктори БК София е държавен шампион на България по бадминтон

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:12 мин.
Спорт
Запази

Калояна Налбантова изигра значителна роля за успеха на тима ѝ.

Калояна Налбантова
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Виктори БК София спечели титлата на държавното първенство по бадминтон за мъже и жени за смесени отбори за Купа "Проф. д-р Пюзант Касабян", което се проведе в зала "Европа" в София.

Тимът победи на полуфиналите БК Левски Люлин София с 3:0, а на финала надделя над БСК Пазарджик с 3:1. Във втория полуфинал БСК Пазарджик се наложи срещу БК ВИАС София с 3:2.

Тимът на Виктори БК София е в състав Иван Русев, Стилиян Макарски, Евгени Панев, Калояна Налбантова, Ивон Вуткова, Лили Радева, Красимир Тодоров, Емилия Гроздева, Мартин Хлебарски, Андрей Марков, Истилиян Борисов, Нора Такова.

Налбантова постигна един успех днес, а във втората си среща победи служебно след отказ на съперничката ѝ.

На второ място в крайното класиране на първенството е БСК Пазарджик, а на трето са БК Левски Люлин София и БК ВИАС София. В надпреварата участваха 18 тима.

#Виктори БК София #Държавно първенство по бадминтон 2025 г.

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
1
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
Шофьорът на автомобила, врязал се в камион на сметопочистваща фирма в София, няма тежки наранявания
2
Шофьорът на автомобила, врязал се в камион на сметопочистваща фирма...
Кръстовден е!
3
Кръстовден е!
В очакване на Кръстовден: Вярващи нощуват в местността Кръстова гора
4
В очакване на Кръстовден: Вярващи нощуват в местността Кръстова гора
Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
5
Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
Румъния вдигна два изтребителя F-16 заради дрон, навлязъл във въздушното ѝ пространство
6
Румъния вдигна два изтребителя F-16 заради дрон, навлязъл във...

Най-четени

Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено от кашлящи свекърви
1
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено...
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
2
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
3
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро, но предстои много работа
4
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро,...
След фаталния инцидент с АТВ в Слънчев бряг: "Остава ни една-единствена надежда – Марти да се събуди"
5
След фаталния инцидент с АТВ в Слънчев бряг: "Остава ни...
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
6
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус

Още от: Още

Четирима са двойни шампиони от лятното държавно първенство по ски бягане
Четирима са двойни шампиони от лятното държавно първенство по ски бягане
Кампанията "Живей активно" събра рекордните над 2000 участници Кампанията "Живей активно" събра рекордните над 2000 участници
Чете се за: 01:47 мин.
Спортни новини 14.09.2025 г., 12:25 ч. Спортни новини 14.09.2025 г., 12:25 ч.
Спортни новини 13.09.2025 г., 20:50 ч. Спортни новини 13.09.2025 г., 20:50 ч.
Българска федерация естетическа групова гимнастика представи домакинството на световното първенство Българска федерация естетическа групова гимнастика представи домакинството на световното първенство
Чете се за: 01:17 мин.
България с два медала от световното първенство по канадска борба България с два медала от световното първенство по канадска борба
Чете се за: 01:12 мин.

Водещи новини

Исторически успех за България в турнира за Купа "Дейвис"
Исторически успех за България в турнира за Купа "Дейвис"
Чете се за: 02:00 мин.
Тенис
Откриха автомагистрала "Европа": Пътуваме от Западна Европа до Истанбул по аутобан Откриха автомагистрала "Европа": Пътуваме от Западна Европа до Истанбул по аутобан
Чете се за: 04:52 мин.
У нас
Протест на столичния квартал "Горубляне" блокира движението по бул. "Цариградско шосе" за часове Протест на столичния квартал "Горубляне" блокира движението по бул. "Цариградско шосе" за часове
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Тревога в небето: Опасност от руски дронове по Източни фланг Тревога в небето: Опасност от руски дронове по Източни фланг
Чете се за: 04:40 мин.
По света
Тежка катастрофа на изхода на Варна затрудни движението по...
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Расте броят на жертвите от антиправителствените протести в Непал
Чете се за: 02:42 мин.
По света
Марко Рубио пристигна на посещение в Израел
Чете се за: 01:22 мин.
По света
Тежка катастрофа, при която са загинали двама души, временно...
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ