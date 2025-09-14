Виктори БК София е държавен шампион на България по бадминтон

Виктори БК София спечели титлата на държавното първенство по бадминтон за мъже и жени за смесени отбори за Купа "Проф. д-р Пюзант Касабян", което се проведе в зала "Европа" в София.

Тимът победи на полуфиналите БК Левски Люлин София с 3:0, а на финала надделя над БСК Пазарджик с 3:1. Във втория полуфинал БСК Пазарджик се наложи срещу БК ВИАС София с 3:2.

Тимът на Виктори БК София е в състав Иван Русев, Стилиян Макарски, Евгени Панев, Калояна Налбантова, Ивон Вуткова, Лили Радева, Красимир Тодоров, Емилия Гроздева, Мартин Хлебарски, Андрей Марков, Истилиян Борисов, Нора Такова.

Налбантова постигна един успех днес, а във втората си среща победи служебно след отказ на съперничката ѝ.

На второ място в крайното класиране на първенството е БСК Пазарджик, а на трето са БК Левски Люлин София и БК ВИАС София. В надпреварата участваха 18 тима.