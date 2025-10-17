БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Без кворум: Ден трети
Чете се за: 01:17 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Виктория Бояджиева е новата водеща на "По света и у нас" по БНТ

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Запази
виктория бояджиева новата водеща света нас бнт
Слушай новината

Виктория Бояджиева се присъединява към новинарския екип на Българската национална телевизия. От 20 октомври, понеделник, Бояджиева ще бъде водеща на сутрешни, обедни и късни емисии „По света и у нас“ по БНТ 1.

„Да се присъединя отново към екипа на БНТ, за мен е като да се завърна у дома. Това е телевизията, която постави основите на моите професионални принципи и умения на екран. Тя ме научи, че високият стандарт в работата е лична битка, независимо каква е трибуната и какви са обстоятелствата. Новата роля на водеща в „По света и у нас“ – най-старата новинарска емисия в България, ползваща се с най-голямо доверие, за мен е голямо предизвикателство и огромна чест“, споделя Виктория Бояджиева.

Журналистическата кариера на Виктория Бояджиева започва през 2014 г. Пред телевизионната камера застава за първи път през 2017 г. в телевизия BiT. Става част от екипа на Българската национална телевизия през 2018 г. като репортер на „По света и нас“. Още тогава прави и дебюта си в телевизионната документалистика с филма „Лозето на вълчите хълмове“, посветен на Грузия. По-късно работи като репортер в NOVA. Автор е на рубриката „Между редовете“.

#Виктория Бояджиева #нова водеща #"По света и у нас"

Последвайте ни

ТОП 24

Пътник е в болница след катастрофа между два трамвая (СНИМКИ)
1
Пътник е в болница след катастрофа между два трамвая (СНИМКИ)
Отмениха бедственото положение в Елените
2
Отмениха бедственото положение в Елените
Мицкоски: Няма да направим конституционни промени, докато нямаме гаранции от ЕС и от източния ни съсед
3
Мицкоски: Няма да направим конституционни промени, докато нямаме...
Белият дом: Тръмп и Путин ще се срещнат в Будапеща
4
Белият дом: Тръмп и Путин ще се срещнат в Будапеща
Дете е с опасност за живота след токов удар, покатерило се на електрически стълб в голямото междучасие
5
Дете е с опасност за живота след токов удар, покатерило се на...
1,5 млрд. евро ще бъдат инвестирани в модернизацията на жп маршрута София – Гюешево
6
1,5 млрд. евро ще бъдат инвестирани в модернизацията на жп маршрута...

Най-четени

Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев поиска разследването да започне отначало
1
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев...
Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър Димитров
2
Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър...
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен момент за управлението
3
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен...
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
4
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
5
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
Александър Александров: Националният отбор е отражение на клубния футбол, прекалено много чужденци играят
6
Александър Александров: Националният отбор е отражение на клубния...

Още от: Общество

АПИ опитва да приключи всички ремонти по магистралите до края на месеца
АПИ опитва да приключи всички ремонти по магистралите до края на месеца
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев е в тесни връзки с вещото лице по делото Станимир Карапетков Бащата на Сияна: Адвокат Нотев е в тесни връзки с вещото лице по делото Станимир Карапетков
Чете се за: 01:35 мин.
Мисия военен парашутист Мисия военен парашутист
Чете се за: 01:50 мин.
Доц. Михаил Околийски за социалните мрежи: Отровата е в дозата Доц. Михаил Околийски за социалните мрежи: Отровата е в дозата
Чете се за: 03:00 мин.
Церемония в София отбеляза 2 години от нападението на Хамас в Израел Церемония в София отбеляза 2 години от нападението на Хамас в Израел
Чете се за: 02:12 мин.
Празник на българската авиация: Още два изтребителя Ф-16 пристигат до дни Празник на българската авиация: Още два изтребителя Ф-16 пристигат до дни
Чете се за: 03:30 мин.

Водещи новини

Нямаме повече деца за губене: Делото "Сияна" продължава в търсене на справедливост
Нямаме повече деца за губене: Делото "Сияна" продължава в...
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев е в тесни връзки с вещото лице по делото Станимир Карапетков Бащата на Сияна: Адвокат Нотев е в тесни връзки с вещото лице по делото Станимир Карапетков
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Без кворум: Ден трети Без кворум: Ден трети
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
С валежи в петък и събота С валежи в петък и събота
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Доц. Михаил Околийски за социалните мрежи: Отровата е в дозата
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
"Колите просто прелитат": Автомобил връхлетя върху жена...
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Мицкоски: Няма да направим конституционни промени, докато нямаме...
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Американските въоръжени сили за пореден път атакуваха кораб в...
Чете се за: 00:35 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ