Над 1 млн. фалшиви евро са открити в София
Виктория Мбоко отстрани Мира Андреева в зрелищен сблъсък в Маями

Спорт
Канадката ще срещне Каролина Мухова на четвъртфиналите след убедителен трети сет

Снимка: AP Photo
Канадската тенисистка Виктория Мбоко се класира за четвъртфиналите на турнира в Маями, след като елиминира рускинята Мира Андреева със 7:6 (4), 4:6, 6:0 в един от най-интересните мачове от четвъртия кръг.

Двубоят между двете състезателки от Топ 10 предложи сериозна интрига в първите два сета. В откриващата част и двете бяха стабилни на сервис, като изходът се реши в тайбрек, където Мбоко показа по-голяма концентрация.

Във втория сет сценарият се повтори до заключителните геймове, когато 18-годишната Андреева успя да реализира пробив в десетия гейм и изравни резултата след 6:4.

Решителната трета част обаче премина изцяло под диктовката на канадката. Мбоко направи три пробива, не даде нито един гейм на съперничката си и затвори мача с категоричното 6:0.

На четвъртфиналите 19-годишната тенисистка ще се изправи срещу чехкинята Каролина Мухова, която победи Александра Еала от Филипините с 6:0, 6:2 за точно един час игра.

#Мастърс 1000 в Маями 2026 #Виктория Мбоко #Мира Андреева

