Виктория Мбоко с експресна победа във втория кръг на турнира по тенис в Маями

Канадката Виктория Мбоко надигра руската тенисистка Анна Блинкова с 6:2, 6:0 в мач от втория кръг на турнира по тенис на твърда настилка УТА 1000 в Маями (САЩ) с награден фонд 9.4 милиона долара.

Мбоко, десета в схемата, не срещна трудности и спечели категорично за по-малко от час игра.

В третия кръг канадката ще играе срещу друга рускиня - победителката от мача между Анна Калинская и Анастасия Захарова.

Поставената под номер 12 Белинда Бенчич от Швейцария също продължава напред след победа в два сета - 6:3, 6:2 срещу туркинята Зейнеп Сьонмез.