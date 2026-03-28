Виктория Томова започна с победа в квалификациите в Чарлстън

Първата ракета на България Виктория Томова стартира с успех в квалификациите на турнира от категория WTA 500 на клей в Чарлстън (САЩ).

Поставената под номер 6 в схемата българка се наложи над Усуе Майтане Арконада с 6:2, 6:3 за 81 минути игра.

Томова демонстрира солидна игра от основната линия, като реализира три пробива в първия сет. Във втората част тя отново доминираше на ретур и взе подаването на съперничката си четири пъти, за да затвори срещата в два сета, въпреки че на три пъти допусна пробив в собствените си сервис геймове.

В следващия кръг българката ще се изправи срещу Аяна Акли, като залогът е място в основната схема на надпреварата.