БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Месец от войната в Близкия изток: Какви са вариантите за...
Чете се за: 04:20 мин.
С час напред: Тази нощ преминаваме към лятното часово време
Чете се за: 05:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Виктория Томова започна с победа в квалификациите в Чарлстън

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:52 мин.
Спорт
Запази

Българката е на крачка от място в основната схема на турнира

Виктория Томова започна с победа в квалификациите в Чарлстън
Снимка: AP Photo
Слушай новината

Първата ракета на България Виктория Томова стартира с успех в квалификациите на турнира от категория WTA 500 на клей в Чарлстън (САЩ).

Поставената под номер 6 в схемата българка се наложи над Усуе Майтане Арконада с 6:2, 6:3 за 81 минути игра.

Томова демонстрира солидна игра от основната линия, като реализира три пробива в първия сет. Във втората част тя отново доминираше на ретур и взе подаването на съперничката си четири пъти, за да затвори срещата в два сета, въпреки че на три пъти допусна пробив в собствените си сервис геймове.

В следващия кръг българката ще се изправи срещу Аяна Акли, като залогът е място в основната схема на надпреварата.

#тенис турнир в Чарлстън 2026 #Виктория Томова

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ