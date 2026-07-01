Вили Саньол: Ако Майкъл Олисе не спечели "Златната топка“, значи нещо не е наред с футбола

Бившият национал на Франция и защитник на Байерн Мюнхен Вили Саньол отправи впечатляваща похвала към Михаел Олисе, определяйки го като най-добрия футболист в света към момента. Според настоящия селекционер на Грузия звездата на френския национален отбор и Байерн заслужава да спечели "Златната топка“ след блестящите си изяви през сезона и на световното първенство.

"Олисе е най-добрият футболист в света, далеч пред всички останали. Ако не спечели „Златната топка“ в края на годината, значи нещо сериозно не е наред с футбола“, заяви Саньол в интервю за германския вестник BILD.

Според него именно начинът, по който 24-годишният офанзивен футболист играе за отбора, го отличава от останалите звезди на световния футбол.

"Олисе е истински отборен играч, а не индивидуалист. Най-накрая децата имат нов пример за подражание. На него изобщо не му е важно дали ще отбележи гол или ще направи асистенция. Винаги мисли единствено за това кое е най-доброто за отбора. Зинедин Зидан беше същият. Лионел Меси и Кристиано Роналдо, които доминираха световния футбол през последните 15 години, играеха малко повече за себе си и за собствената си статистика. Нямам нищо против тях – те са велики футболисти. Просто Олисе е истински отборен играч“, допълни французинът.

Изказването на Саньол идва в момент, в който Михаел Олисе е сред най-впечатляващите фигури на Мондиал 2026 и е с основна заслуга за силното представяне на Франция. Междувременно медиите продължават да свързват крилото с рекорден трансфер в Реал Мадрид, където може да стане съотборник на Килиан Мбапе.

Саньол коментира и капитана на „петлите“, като подчерта, че двамата имат различен подход към играта.