Виляреал срази Еспаньол у дома за 14-та си победа през сезона

Виляреал спечели с 4:1 срещу Еспаньол с 4:1 в последен мач от 22-ия кръг на испанската Ла Лига и нанесе най-тежкото поражение на каталунците от началото на сезона. С 14-ата си победа "жълтата подводница" изравни Атлетико Мадрид по точки и заема последната квота за Шампионската лига.

Виляреал е с 45 точки, столичани имат също толкова на трета позиция, Реал Мадрид е с 57 на второ място и Барселона е лидер една повече.

Виляреал спечели само една точка от последната си три мача, но в понеделник вечер отборът се върна на победния път. Жорж Микаутадзе даде преднина на "жълтата подводница" десет минути преди полувремето, когато се разписа с акробатичен удар, а Хосе Салинас вкара за 2:0 само шест минути по-късно.

Никола Пепе добави трети гол в началото на второто полувреме и скоро след това Алберто Молейро подсигури победата за домакините.

Леандро Кабрера пък вкара с глава единственото попадение за Еспаньол, който остава шести с 34 точки и 11 по-малко от Виляреал.