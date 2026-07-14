Виляреал удължи договора на млад играч

Виляреал удължи договора на един от най-талантливите си млади футболисти - Пау Наваро, до 2031 година, съобщиха от клуба. Това стана в края на сезона, в който 21-годишният бранител си заслужи титулярно място в състава на "жълтата подводница". Той се възползва от контузиите през миналия сезон и стана неизменен титуляр, като помогна на тима да си осигури място в Шампионската лига.

През миналия сезон Пау Наваро изигра 27 мача за Виляреал във всички турнири. Защитникът е младежки национал на Испания, като има пет мача за тима.