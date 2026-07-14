БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Публикуваха първото класиране за приема в 8-и клас
Чете се за: 00:30 мин.
Кои са десетте гимназии с най-висок бал в столицата
Чете се за: 01:00 мин.
Сърбия ни предаде Стоян Мавродиев
Чете се за: 02:05 мин.
Румен Радев: Мястото на България не е в "Коалицията...
Чете се за: 04:57 мин.
Милена Милотинова: Домакинството на „Евровизия...
Чете се за: 08:25 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Виляреал удължи договора на млад играч

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:45 мин.
Спорт
Запази

Бранителят остава при испанците до 2031 година.

Виляреал удължи договора на млад играч
Слушай новината

Виляреал удължи договора на един от най-талантливите си млади футболисти - Пау Наваро, до 2031 година, съобщиха от клуба. Това стана в края на сезона, в който 21-годишният бранител си заслужи титулярно място в състава на "жълтата подводница". Той се възползва от контузиите през миналия сезон и стана неизменен титуляр, като помогна на тима да си осигури място в Шампионската лига.

През миналия сезон Пау Наваро изигра 27 мача за Виляреал във всички турнири. Защитникът е младежки национал на Испания, като има пет мача за тима.

#Пау Наваро #Ла Лига 2026/2027 #ФК Виляреал

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Започва проверка по случая със скачащите деца от 13-метров мост над Струма
1
Започва проверка по случая със скачащите деца от 13-метров мост над...
Сезонът по Северното Черноморие: В Кранево залагат на по-ниски цени, за да привлекат повече туристи
2
Сезонът по Северното Черноморие: В Кранево залагат на по-ниски...
Румен Радев: Мястото на България не е в "Коалицията на желаещите"
3
Румен Радев: Мястото на България не е в "Коалицията на...
Делото на Люпчо Георгиевски в Битоля ще бъде разгледано от Съда по правата на човека в Страсбург
4
Делото на Люпчо Георгиевски в Битоля ще бъде разгледано от Съда по...
Гледайте Франция – Испания на 14 юли от 22:00 ч. по БНТ 1 и БНТ 3
5
Гледайте Франция – Испания на 14 юли от 22:00 ч. по БНТ 1 и...
Кои са десетте гимназии с най-висок бал в столицата
6
Кои са десетте гимназии с най-висок бал в столицата

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
В сряда и четвъртък в страната ще има интензивни валежи, с бури и локални градушки
2
В сряда и четвъртък в страната ще има интензивни валежи, с бури и...
Гледайте четвъртфинала Норвегия – Англия по БНТ 1 и БНТ 3
3
Гледайте четвъртфинала Норвегия – Англия по БНТ 1 и БНТ 3
Трагедия! Почина синът на Весела Лечева
4
Трагедия! Почина синът на Весела Лечева
Роден в линейка: Шофьор и лекарски асистент спасиха бебе при рисково раждане на път за болницата в Русе
5
Роден в линейка: Шофьор и лекарски асистент спасиха бебе при...
Кодът на болестта: Български учени ускоряват търсенето на лечение за наследствени невродегенеративни заболявания
6
Кодът на болестта: Български учени ускоряват търсенето на лечение...

Още от: Футбол

Лудогорец ще спори с Апоел на унгарска земя в Лигата на конференциите
Лудогорец ще спори с Апоел на унгарска земя в Лигата на конференциите
Засилени мерки за сигурност в Атланта преди полуфинала Англия – Аржентина Засилени мерки за сигурност в Атланта преди полуфинала Англия – Аржентина
Чете се за: 01:57 мин.
Томас Райс проведе първата си тренировка начело на Лудогорец Томас Райс проведе първата си тренировка начело на Лудогорец
Чете се за: 01:45 мин.
Представители на БФС, ММС и Барселона проведоха работна среща Представители на БФС, ММС и Барселона проведоха работна среща
Чете се за: 01:52 мин.
Локо (София) с нов генерален спонсор и нови екипи за предстоящия сезон Локо (София) с нов генерален спонсор и нови екипи за предстоящия сезон
Чете се за: 01:25 мин.
Гледайте Англия – Аржентина на 15 юли от 22:00 ч. по БНТ 1 и БНТ 3 Гледайте Англия – Аржентина на 15 юли от 22:00 ч. по БНТ 1 и БНТ 3
Чете се за: 00:45 мин.

Водещи новини

Стоян Мавродиев е обвинен за длъжностно присвояване и е задържан за 72 часа
Стоян Мавродиев е обвинен за длъжностно присвояване и е задържан за...
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
България е сред страните в ЕС с траен спад на населението България е сред страните в ЕС с траен спад на населението
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Политици, близки и приятели се сбогуваха с Мартин Велев Политици, близки и приятели се сбогуваха с Мартин Велев
Чете се за: 01:40 мин.
Още
Пожар гори в близост до къщи на гръцкия остров Евбея Пожар гори в близост до къщи на гръцкия остров Евбея
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Кои са десетте гимназии с най-висок бал в столицата
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Румен Радев: Мястото на България не е в "Коалицията на...
Чете се за: 04:57 мин.
У нас
Гледайте двата полуфинала и грандиозния финал на ФИФА Световно...
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Шофьорът, задържан от гражданин с 3,16 промила алкохол, се оправдал...
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ