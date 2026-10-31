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Винъс Уилямс се завърна на полуфинал след осем години, но остана на крачка от финала в Гуанчжоу

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Спорт
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46-годишната американска легенда достигна до най-добрите четири на двойки, но заедно с Янис Тжен отстъпи след драматичен двубой

винъс уилямс завърна полуфинал осем години остана крачка финала гуанчжоу
Снимка: БГНЕС
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Легендарната американска тенисистка Винъс Уилямс записа поредна забележителна страница в дългогодишната си кариера, след като достигна до първия си полуфинал в турнир на WTA от осем години насам. 46-годишната състезателка обаче не успя да продължи към финала на надпреварата в Гуанчжоу, Китай.

Уилямс и нейната партньорка Янис Тжен от Индонезия отстъпиха на рускините Полина Кудерметова и Мария Тимофеева с 4:6, 7:6(8), 6:10 в оспорван полуфинален сблъсък на двойки.

Американката и индонезийката загубиха първия сет, но показаха характер във втората част, която спечелиха след драматичен тайбрек. В решителния шампионски тайбрек обаче Кудерметова и Тимофеева се оказаха по-прецизни и затвориха мача с 10:6 точки.

Въпреки поражението участието на Уилямс привлече сериозно внимание. Това беше първият ѝ полуфинал на двойки след 2016 година, когато достигна до тази фаза на Олимпийските игри в Рио де Жанейро и на "Уимбълдън“.

За последно седемкратната шампионка от Големия шлем беше играла полуфинал в турнир на WTA през 2018 година в Индиън Уелс.

Уилямс получи специална покана за участие както на сингъл, така и на двойки в турнира от категория WTA 250 в Гуанчжоу.

На единично американката отпадна още в първия кръг след поражение с 2:6, 2:6 от младата австрийка Лили Тагер.

Любопитен факт е, че Тагер е родена през 2008 година – същата, в която Винъс Уилямс спечели последната си титла от Големия шлем на "Уимбълдън“.

В момента американската легенда заема 599-ото място в световната ранглиста на сингъл и се намира в серия от 16 последователни поражения на единично, започнала през 2025 година.

#тенис турнир в Индонезия #Винъс Уилямс

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