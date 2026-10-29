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Елена Рибакина ще приключи сезона като номер 1 в световната ранглиста за първи път в кариерата си

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Спорт
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Това стана възможно, след като казахстанката победи Юлия Путинцева във втория кръг на турнира в Токио, Япония.

елена рибакина приключи сезона номер световната ранглиста първи път кариерата
Снимка: БГНЕС
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Елена Рибакина си осигури първото място в световната ранглиста при жените в края на годината за първи път в кариерата си. Това стана факт след победата й над нейната сънародничка Юлия Путинцева с 6:2, 6:3 във втория кръг на турнира в Токио, Япония.

27-годишната тенисистка оглави класацията по пътя към титлата на US Open.

Рибакина влезе в силна форма в японската столица, след като спечели титлата в Нинбо, Китай, която е нейна четвърта през сезона.

"Това означава много за мен, работихме с отбора за това. Невероятно постижение, надявам се да продължим така и догодина", каза Рибакина, която по-рано триумфира и на Australian Open.

Следващата опонентка на Рибакина в Осака е Лейла Фернандес в повторение на финала от Нинбо.

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#тенис турнир в Токио 2026 #Елена Рибакина

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