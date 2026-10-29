БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Времето Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Зимата напомня за себе си още в началото на ноември
Чете се за: 02:37 мин.
Кристин Лагард ще напусне поста си предсрочно през февруари
Чете се за: 01:47 мин.
Появи се видео от атаката на морски дрон срещу...
Чете се за: 01:17 мин.
БНТ организира единствения дебат между Илияна Йотова и...
Чете се за: 01:00 мин.
Потънал е контейнеровозът, атакуван от дронове край Калиакра
Чете се за: 01:25 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Наоми Осака отпадна във втория кръг на тенис турнира от сериите WТА 500 в Токио

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:07 мин.
Спорт
Запази

Поставената под номер 7, отстъпи на участващата с "уайлд кард" Миа Поханкова (Словакия).

наоми осака отпадна втория кръг тенис турнира сериите wта 500 токио
Снимка: БТА
Слушай новината

Шампионката от 2019 година и бивша номер 1 в света Наоми Осака изненадващо отпадна във втория кръг на турнира по тенис от сериите WТА 500 в японската столица Токио.

29-годишната представителка на домакините, носителка на две титли от Големия шлем и поставена под номер 7, отстъпи на участващата с "уайлд кард" 18-годишна Миа Поханкова (Словакия) с 3:6, 5:7 за час и 35 минути.

Поханкова, която е носителка на титлата при девойките на "Уимбълдън" от миналата година, преодоля ранно изоставане с 0:2, за да спечели откриващия сет с 6:3. Словашката тенисистка, 144-та в света, успя да запази самообладание в оспорвания втори сет и спаси два брейкбола, преди да пробие в 12-ия гейм за крайното 7:5.

"Винаги вярвам в себе си, това беше страхотен мач срещу нея. Тя е наистина добър играч и просто се гордея със себе си. Много съм щастлива и се надявам това да е просто началото на кариерата ми", заяви словашката състезателка.

Победата изпраща Миа Поханкова на първия ѝ четвъртфинал при дебютното ѝ участие в основна фаза на надпревара от сериите WТА 500, където ще се изправи срещу американката Алисия Паркс, която победи Кимбърли Биръл (Австралия) с 6:3, 6:1.

Световната номер 1 и водачка в схемата Елена Рибакина (Казахстан) се наложи над сънародничката си Юлия Путинцева с 6:2, 6:3 и в четвъртфиналите ще срещне Лейла Фернандес (Канада), която елиминира петата поставена Елизе Мертенс (Белгия) с 6:2, 7:6(8). С победата си Рибакина си осигури за първи път първото място в световната ранглиста в края на годината – повече от седмица преди финалния за сезона турнир WTA Finals.

#тенис турнир в Токио 2026 #Наоми Осака

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

НА ЖИВО: Финалите на световното първенство по борба - на ход е Биляна Дудова
1
НА ЖИВО: Финалите на световното първенство по борба - на ход е...
БНТ организира единствения дебат между Илияна Йотова и Андрей Гюров - гледайте днес от 21.00 ч.
2
БНТ организира единствения дебат между Илияна Йотова и Андрей Гюров...
В четвъртък дъждът ще спира, но ще се върне през почивните дни
3
В четвъртък дъждът ще спира, но ще се върне през почивните дни
ЦИК не установи нарушение от Радев, решението раздели комисията с 8 на 7 гласа
4
ЦИК не установи нарушение от Радев, решението раздели комисията с 8...
Разкриха високотехнологична нелегална фабрика за цигари край Карнобат
5
Разкриха високотехнологична нелегална фабрика за цигари край Карнобат
Появи се видео от атаката на морски дрон срещу контейнеровоза край Шабла
6
Появи се видео от атаката на морски дрон срещу контейнеровоза край...

Най-четени

Трима са задържани за убийството на Слави Бинев, съобщи главният секретар на МВР
1
Трима са задържани за убийството на Слави Бинев, съобщи главният...
ЦИК при обработени 100% протоколи от СИК: Йотова и Гюров отиват на балотаж на 1 ноември
2
ЦИК при обработени 100% протоколи от СИК: Йотова и Гюров отиват на...
Бизнесменът Слави Бинев е убит в столичния квартал „Павлово“
3
Бизнесменът Слави Бинев е убит в столичния квартал...
Къде са задържани заподозрените за убийството на Слави Бинев (СНИМКИ)?
4
Къде са задържани заподозрените за убийството на Слави Бинев (СНИМКИ)?
Софийският военен съд освободи Мартин Варадинов от ареста
5
Софийският военен съд освободи Мартин Варадинов от ареста
Бившият началник на НСО: Поведението на Колтуклиева не е журналистика
6
Бившият началник на НСО: Поведението на Колтуклиева не е журналистика

Още от: WTA

Елена Рибакина ще приключи сезона като номер 1 в световната ранглиста за първи път в кариерата си
Елена Рибакина ще приключи сезона като номер 1 в световната ранглиста за първи път в кариерата си
Рекордно класиране за Елизара Янева в класацията на WTA Рекордно класиране за Елизара Янева в класацията на WTA
Чете се за: 01:52 мин.
Елена Рибакина защити титлата си в Нинбо Елена Рибакина защити титлата си в Нинбо
Чете се за: 01:12 мин.
Катержина Синиакова спечели титлата на тенис турнира в Осака Катержина Синиакова спечели титлата на тенис турнира в Осака
Чете се за: 01:00 мин.
Елена Рибакина и Лейла Фернандес ще спорят за титлата на турнира в Нинбо Елена Рибакина и Лейла Фернандес ще спорят за титлата на турнира в Нинбо
Чете се за: 01:32 мин.
Ашлин Крюгер и Катержина Синиакова ще играят за трофея на турнира в Осака Ашлин Крюгер и Катержина Синиакова ще играят за трофея на турнира в Осака
Чете се за: 01:17 мин.

Водещи новини

„Действайте, ще ви бъде платено“: Нови свидетелски показания по случая със Соня Колтуклиева
„Действайте, ще ви бъде платено“: Нови свидетелски...
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Появи се видео от атаката на морски дрон срещу контейнеровоза край Шабла Появи се видео от атаката на морски дрон срещу контейнеровоза край Шабла
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Зимата напомня за себе си още в началото на ноември Зимата напомня за себе си още в началото на ноември
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
БНТ организира единствения дебат между Илияна Йотова и Андрей Гюров - гледайте днес от 21.00 ч. БНТ организира единствения дебат между Илияна Йотова и Андрей Гюров - гледайте днес от 21.00 ч.
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Взеха проби от морската вода след инцидента с контейнеровоза край...
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Демерджиев: Полицията се бори на мускули с пътния травматизъм
Чете се за: 04:55 мин.
У нас
Гняв, сълзотворен газ и сблъсъци с полицията след тежката влакова...
Чете се за: 03:05 мин.
По света
Кристин Лагард ще напусне поста си предсрочно през февруари
Чете се за: 01:47 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ