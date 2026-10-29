Наоми Осака отпадна във втория кръг на тенис турнира от сериите WТА 500 в Токио

Шампионката от 2019 година и бивша номер 1 в света Наоми Осака изненадващо отпадна във втория кръг на турнира по тенис от сериите WТА 500 в японската столица Токио.

29-годишната представителка на домакините, носителка на две титли от Големия шлем и поставена под номер 7, отстъпи на участващата с "уайлд кард" 18-годишна Миа Поханкова (Словакия) с 3:6, 5:7 за час и 35 минути.

Поханкова, която е носителка на титлата при девойките на "Уимбълдън" от миналата година, преодоля ранно изоставане с 0:2, за да спечели откриващия сет с 6:3. Словашката тенисистка, 144-та в света, успя да запази самообладание в оспорвания втори сет и спаси два брейкбола, преди да пробие в 12-ия гейм за крайното 7:5.

"Винаги вярвам в себе си, това беше страхотен мач срещу нея. Тя е наистина добър играч и просто се гордея със себе си. Много съм щастлива и се надявам това да е просто началото на кариерата ми", заяви словашката състезателка.

Победата изпраща Миа Поханкова на първия ѝ четвъртфинал при дебютното ѝ участие в основна фаза на надпревара от сериите WТА 500, където ще се изправи срещу американката Алисия Паркс, която победи Кимбърли Биръл (Австралия) с 6:3, 6:1.

Световната номер 1 и водачка в схемата Елена Рибакина (Казахстан) се наложи над сънародничката си Юлия Путинцева с 6:2, 6:3 и в четвъртфиналите ще срещне Лейла Фернандес (Канада), която елиминира петата поставена Елизе Мертенс (Белгия) с 6:2, 7:6(8). С победата си Рибакина си осигури за първи път първото място в световната ранглиста в края на годината – повече от седмица преди финалния за сезона турнир WTA Finals.