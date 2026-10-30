Елена Рибакина се оттегли от турнира в Токио

Номер едно в ранглистата при жените Елена Рибакина се оттегли от турнира на твърда настилка в Токио. Причината е контузия на врата.

По-рано през седмицата тя си подсигури първото място в световната ранглиста за пръв път в кариерата, след като спечели две титли от Големия шлем през сезона.

"Скъпи фенове, много съжалявам да обявя, че трябва да се откажа от следващия си мач. За жалост имам възпаление и болка във врата, които влияят на способността ми да играя на най-високото си ниво. Това е много трудно решение, тъй като обичам да играя тук и винаги оценявам невероятната подкрепа на феновете. Надявам се да се върна догодина. Благодаря на всички за разбирането и подкрепата", написа Рибакина в изявление.

От ситуацията ще се възползва Лейла Фернандес, която се класира за полуфиналите без игра, а в спор за място на финала ще се изправи срещу Камила Рахимова.