Увеличава се броят на децата с дигитална зависимост у нас
Исторически успех за България в турнира за Купа...
ЗАПАЗЕНИ

Вингегор бе обявен за победител във Вуелтата след прекратен последен етап

Спорт
Пропалестински протестиращи създадоха невиждан хаос преди финала в Мадрид.

финал Вуелта 2025
Снимка: БТА
Датчанинът Йонас Вингегор спечели третата си титла от Гран-Тура, триумфирайки в Обиколката на Испания за 2025 година, тъй като 21-ият и последен етап от изпълненото с проблеми състезание беше прекратен заради пропалестински протестиращи, които блокираха финала в Мадрид. Самият етап трябваше да бъде 111.6 километра около и в столицата на Испания.

Състезателят от Висклам-Лийс си осигури победата в последния Гранд Тур за годината, след като спечели планинския етап в събота, увеличавайки преднината си пред португалеца Жоао Алмейда до една минута и 16 секунди.

"Надпреварата официално приключи и Йонас Вингегард е победителят. Все още не е известно дали ще има церемония по награждаване при сегашната ситуация, с хиляди протестиращи, изпълнили центъра на Мадрид“, казаха организаторите пред журналистите, които чакаха резултатите.

Протестиращи многократно спираха велосипедисти и се сблъскваха с полицията по време на последния етап от състезанието. Кадри по местната телевизионна станция RTVE показаха как хора преобръщат метални бариери и окупират трасето на състезанието на няколко места, докато полицията се опитва да ги отблъсне.

Повече от 1500 полицаи бяха разположени по улиците преди последния етап от испанската Вуелта в Мадрид днес заради очакваните пропалестински протести. Събитието от колоездачния Гранд Тур се превърна в дипломатическо бойно поле и беше до голяма степен нарушено от протестиращи срещу присъствието на израелския отбор Premier Tech, който по-рано в състезанието премахна името на отбора от екипите си. Шест от последните 10 етапа на Обиколката бяха прекъсвани или спирани, като над 20 души бяха задържани от полицията. По време на един етап протестиращ, носещ палестинско знаме, се опита да изтича на пътя пред състезателите, което доведе до падане на двама от тях. Те продължиха, но единият от тях в крайна сметка трябваше да се оттегли от състезанието. Отделно пък заради проблеми с трафика в испанската столица, маршрутът в последния ден беше съкратен с 5 км.

Сблъсъците дойдоха часове, след като премиерът на страната Педро Санчес заяви, че се възхищава на пропалестинските протестиращи, но това не омилостиви хората, решили да провалят "Вуелтата".

Преди днешния успех във Вуелтата, Вингегор има две победи в най-престижното състезание в колоезденето - "Тур дьо Франс". И докато датчанинът празнуваше успеха си с общо време 72:53:57 часа, то за Алмейда днес беше най-доброто му представяне в историята на Тура и е още по-впечатляващо, след като се разбра, че страда от заболяване. Подиумът се допълни от Том Пидкок - резултат, който малцина предвиждаха преди "Вуелтата". Британецът вече се доказа като претендент за участие в Гранд Тура и говори за това колко горд е с това постижение, което се нарежда сред най-добрите в кариерата му. Той остана на 3:11 минути от върха. Реално това бяха резултатите от вчерашния ден и те бяха утвърдени и като генерални.

