Винисиус поднови тренировки с Бразилия

Очаква се футболистът на Реал Мадрид да бъде на линия за контролата срещу Хърватия.
Бразилският национал Винисиус Жуниор се завърна към заниманията със своите съотборници. Нападателят на Реал Мадрид изигра пълни 90 минути при загубата от Франция с 1:2, но пропусна вчерашната тренировка на селекцията, водена от Карло Анчелоти.
Винисиус вече е подновил заниманията с основната група. Очаква се той да бъде на разположение за предстоящия мач срещу Хърватия, който ще се проведе в Орландо в нощта на 31 март срещу 1 април.
В състава на Бразилия няма други проблеми с травми. Очакванията са един от фаворитите на Мондиал 2026 да постигне положителен резултат срещу хърватите, които в предишната си проверка се наложиха с 2:1 над Колумбия.