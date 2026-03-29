Винисиус поднови тренировки с Бразилия

Бразилският национал Винисиус Жуниор се завърна към заниманията със своите съотборници. Нападателят на Реал Мадрид изигра пълни 90 минути при загубата от Франция с 1:2, но пропусна вчерашната тренировка на селекцията, водена от Карло Анчелоти.

Винисиус вече е подновил заниманията с основната група. Очаква се той да бъде на разположение за предстоящия мач срещу Хърватия, който ще се проведе в Орландо в нощта на 31 март срещу 1 април.

В състава на Бразилия няма други проблеми с травми. Очакванията са един от фаворитите на Мондиал 2026 да постигне положителен резултат срещу хърватите, които в предишната си проверка се наложиха с 2:1 над Колумбия.