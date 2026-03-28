Винисиус Жуниор под въпрос за контролата с Хърватия

Звездата на Бразилия Винисиус Жуниор пропусна тренировка на тима преди предстоящата контрола срещу Хърватия, което предизвика притеснения в лагера на "селесао“.

Нападателят на Реал Мадрид е почувствал мускулен дискомфорт след загубата с 1:2 от Франция по-рано през седмицата. Медицинските изследвания не са установили сериозна травма, като състоянието му е определено като мускулна умора. Въпреки това той не взе участие в заниманието с отбора и остана във фитнеса, където премина възстановителни процедури.

Селекционерът Карло Анчелоти е изправен пред допълнителни кадрови проблеми, след като вече отпаднаха контузените Рафиня и Уесли. Това допълнително ограничава опциите в атака за предстоящия двубой.

От бразилската федерация остават оптимисти, че Винисиус ще се завърне към нормални тренировки в най-скоро време, но участието му като титуляр срещу Хърватия остава под въпрос и ще бъде решено в последния момент.

В същото време защитникът Маркиньос се завърна към пълноценни тренировки, което е добра новина за отбраната. Треньорският щаб тества различни варианти в защита и халфовата линия в търсене на оптимален баланс срещу техничния състав на хърватите.