Висенте дел Боске: Христо Стоичков и Любослав Пенев бяха фантастични, всички в Бетис помнят Трифон Иванов

Испанецът сподели очакванията си за предстоящия мач на България с европейския шампион.

висенте дел боске поема ръководството футболната федерация страната
Легендата на испанския футбол Висенте дел Боске даде интервю пред пресслужбата на БФС за официалната програма за световната квалификация България – Испания.

Двубоят е в четвъртък, 4 юли, и ще бъде излъчен пряко по БНТ 1, БНТ 3 и на нашия сайт!

Наставникът разкри своите очаквания за предстоящия сблъсък на стадион “Васил Левски”, припомни си за златното поколение на “лъвовете”, отделяйки специално внимание на незабравимия Трифон Иванов, а освен това се върна и назад във времето към мачовете си като играч на Реал Мадрид срещу Левски. Мачовата програма ще бъде в продажба още на 2-3 септември на стадион “Юнак”, където ще се проведе благотворителната футболна фиеста “Заедно за децата”, както и в деня на срещата с Испания на Националния стадион.

Най-успешният селекционер в историята на “Ла Роха” предупреди своите сънародници, че трябва да внимават с предстоящия двубой в София, тъй като той идва в началото на клубния сезон, когато футболистите не са навлезли още във върхова форма. Дел Боске, извел националния отбор на своята родина до световна и европейска титла, се върна назад във времето, спомняйки си за силните години на Христо Стоичков и Любослав Пенев в Ла Лига, но и не само…

„Двама фантастични футболисти! Нападатели с невероятни качества, но и много силни като характери. Фактът, че и до днес хората в Испания ги помнят и ги споменават, говори достатъчно красноречиво за таланта и влиянието им. Аз обаче искам да спомена специално и един Трифон Иванов, който също бе част от онова Златно поколение на България. За съжаление той си отиде много млад, само на 50 години… Искам да ви кажа, че и до ден-днешен всички в Бетис си спомнят за него“, категоричен е испанецът.

Цялото интервю на Дел Боске ще може да бъде прочетено в програмата за двубоя България – Испания, която ще бъде в специален формат и цели 32 страници.

