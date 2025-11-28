Висшата лига отхвърли жалбата на Евертън за червения картон на Идриса Гей

Жалбата на Евертън срещу червения картон, показан на халфа Идриса Гей за това, че е ударил съотборника си Майкъл Кийн по време на победата им с 1:0 над Манчестър Юнайтед във Висшата лига в понеделник, е отхвърлена, заяви мениджърът Дейвид Мойс.

36-годишният сенегалски национал беше изгонен в 13-ата минута след конфронтация с Кийн, което остави "карамелите" с 10 души през по-голямата част от мача.

Въпреки неуспеха, клубът от Мърсисайд стана първият отбор, спечелил мач от Висшата лига на „Олд Трафорд“, след като един от играчите му беше изгонен, благодарение на великолепния гол на халфа Киърнан Дюсбъри-Хол в 29-ата минута.

Гей сега ще изтърпи три мача наказание, като ще пропусне предстоящите мачове от първенството срещу Нюкасъл, Борнемут и Нотингам Форест.

„Обжалвахме и жалбата ни беше отхвърлена. Не ни беше дадена причина защо е отхвърлена, но бяхме реагирали веднага“, каза Мойс пред репортери преди домакинския мач в събота срещу Нюкасъл.

„Всичко приключи веднага. Беше свършено, това беше. Продължихме напред доста бързо и всичко беше уредено в съблекалнята. Искаме страст. Не винаги искаме да играем в стила, в който се появи в понеделник вечер, но със сигурност искаме тази страст и отдаденост от всички играчи“, каза още той.

Това беше едва третият път в историята на Висшата лига, в който играч е бил отстранен заради скандал със съотборник, и първият път от 2008 г. насам, когато Рикардо Фулър от Стоук Сити удари Анди Грифин по време на мач срещу Уест Хям.

Мойс каза, че Гей се е извинил и че инцидентът е имал някои положителни страни. Сенегалецът обяви, че съжалява и в публикация в социалните мрежи.

Евертън е 11-и в класирането с 18 точки от 12 мача.