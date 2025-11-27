Играчите на Евертън Идриса Гей и Майкъл Кийн направиха спаринг по време на тренировка. След това футболистите се прегърнаха и показа, че всичко е шега и двамата са изгладили различията си.

На 24 ноември, по време на мач от 12-ия кръг на английската Висша лига срещу Манчестър Юнайтед, Гей удари Кийн по време на спор със съотборника си, за което той веднага бе изгонен от съдията. Мачът завърши с победа с 1:0 за „карамелите“.

Евертън има 18 точки и е на 12-то място във временното класиране. „Мърсисайдци“ ще приемат Нюкасъл на 29 ноември.