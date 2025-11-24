БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Манчестър Юнайтед не успя да победи 10 от Евертън

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:15 мин.
Спорт
Запази

Двата отбора остават в средата на таблицата във Висшата лига.

Бруно Фернандеш
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Отборът на Манчестър Юнайтед допусна изненадваща загуба с 0:1 от Евертън в последната среща от 12-ия кръг на английската Висша лига. Единственият гол в двубоя на „Олд Трафорд“ реализира Киърън Дюсбъри-Хол. Бившият полузащитник на Челси беше точен в 29-ата минута.

„Карамелите“ извършиха истински подвиг, след като завършиха срещата с 10 души. Още в 13-ата минута ветеранът Идриса Гей получи червен картон, но въпреки това гостите успяха да спечелят пълния комплект точки.

Това беше трета поредна среща без победа за Манчестър Юнайтед, които в предишните два кръга завършиха наравно срещу Тотнъм (2:2) и Нотингам (2:2). „Червените дяволи“ имат 18 точки след 12 кръга и делят деветото място с Тотнъм, Ливърпул и Евертън.

В следващия кръг „червените дяволи“ гостуват на Кристал Палас. Евертън, за когото това беше втори пореден успех, ще бъде домакин на Нюкасъл.

#Висша лига 2025/26 #ФК Евертън #ФК Манчестър Юнайтед

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското село Поповица
1
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското...
Борислав Михайлов е приет в болница след инсулт
2
Борислав Михайлов е приет в болница след инсулт
Трагедията в Поповица: 82-годишният бивш военен се обадил на зет си - "Всичко приключи"
3
Трагедията в Поповица: 82-годишният бивш военен се обадил на зет си...
Европа отговори на американския план за мир в Украйна със собствен модифициран вариант - вижте го
4
Европа отговори на американския план за мир в Украйна със собствен...
Пеевски: Ще атакуваме в съда двойното поскъпване на паркирането в София
5
Пеевски: Ще атакуваме в съда двойното поскъпване на паркирането в...
Украйна премахва руски искания от американския мирен проект – териториите остават непризнати
6
Украйна премахва руски искания от американския мирен проект –...

Най-четени

5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги Семерджиев, определи Софийският районен съд
1
5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги...
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на ДОО за 2026 г.
2
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на...
Русия удари смъртоносно Западна Украйна, Румъния вдигна бойни самолети заради руски дрон
3
Русия удари смъртоносно Западна Украйна, Румъния вдигна бойни...
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното автомобил на АМ "Тракия"
4
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното...
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на детето ми - получил е 48 000 лева
5
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на...
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
6
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни

Още от: Европейски футбол

Комо продължава да впечатлява
Комо продължава да впечатлява
В Реал Мадрид назрява буря около Винисиус В Реал Мадрид назрява буря около Винисиус
Чете се за: 02:25 мин.
Нов повод за празнуване: Пеп Гуардиола се шегува за впечатляващия си рекорд в Шампионската лига Нов повод за празнуване: Пеп Гуардиола се шегува за впечатляващия си рекорд в Шампионската лига
Чете се за: 03:22 мин.
Усман Дембеле за "Златната топка": Почувствах, че ще я спечеля след мача за Суперкупата на Европа срещу Тотнъм Усман Дембеле за "Златната топка": Почувствах, че ще я спечеля след мача за Суперкупата на Европа срещу Тотнъм
Чете се за: 05:10 мин.
Контузия спря Росен Божинов в Белгия Контузия спря Росен Божинов в Белгия
Чете се за: 02:17 мин.
Лил се справи с Париж в Лига 1 Лил се справи с Париж в Лига 1
Чете се за: 02:32 мин.

Водещи новини

Социални искания: Синдикатите настояват за 10% ръст на доходите
Социални искания: Синдикатите настояват за 10% ръст на доходите
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Украйна премахва руски искания от американския мирен проект – териториите остават непризнати Украйна премахва руски искания от американския мирен проект – териториите остават непризнати
Чете се за: 00:37 мин.
По света
Трагедията в Поповица: 82-годишният бивш военен се обадил на зет си - "Всичко приключи" Трагедията в Поповица: 82-годишният бивш военен се обадил на зет си - "Всичко приключи"
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Български журналист нападнат в Скопие, МВнР осъжда случая като акт на насилие от омраза Български журналист нападнат в Скопие, МВнР осъжда случая като акт на насилие от омраза
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Москва след преговорите Киев-Вашингтон: Европейският мирен план не...
Чете се за: 04:02 мин.
По света
България купува 25 нови влака - транспортният министър на инспекция...
Чете се за: 03:00 мин.
По света
Протест на младите лекари: Искат яснота с колко ще се увеличат...
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Предлагат намаляване на законната лихва за просрочие
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ