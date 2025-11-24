Манчестър Юнайтед не успя да победи 10 от Евертън

Отборът на Манчестър Юнайтед допусна изненадваща загуба с 0:1 от Евертън в последната среща от 12-ия кръг на английската Висша лига. Единственият гол в двубоя на „Олд Трафорд“ реализира Киърън Дюсбъри-Хол. Бившият полузащитник на Челси беше точен в 29-ата минута.



„Карамелите“ извършиха истински подвиг, след като завършиха срещата с 10 души. Още в 13-ата минута ветеранът Идриса Гей получи червен картон, но въпреки това гостите успяха да спечелят пълния комплект точки.



Това беше трета поредна среща без победа за Манчестър Юнайтед, които в предишните два кръга завършиха наравно срещу Тотнъм (2:2) и Нотингам (2:2). „Червените дяволи“ имат 18 точки след 12 кръга и делят деветото място с Тотнъм, Ливърпул и Евертън.



В следващия кръг „червените дяволи“ гостуват на Кристал Палас. Евертън, за когото това беше втори пореден успех, ще бъде домакин на Нюкасъл.