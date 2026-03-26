Разкриха незаконни кланици край Кърджали: Тонове месо без...
Компенсациите за високите цени на горивата - колко души...
Вижте бюлетините за вота на 19 април

Вижте бюлетините за вота на 19 април
Снимка: БТА
Централната изборателна комисия провежда редовния си брифинг по подготовката за предстоящия вот през април и представя образците на хартиената и електронна бюлетини за гласуване на изборите.

Подготовката на изборите върви нормално, съобщи говорителят на ЦИК Росица Матева. Подадени са 60 904 заявления за гласуване в чужбина. Срокът за подаване изтече на 24 март.

ЦИК провежда срещи с Районните избирателни комисии по повод изборния процес и обученията, които трябва да се проведат. Разработва се и мобилно приложение, от което да може да се свали електронен протокол.

Тече процесът на удостоверяване на съответствието на машините и на софтуера за гласуване на тези избори. За наблюдаване на този процес са регистрирани в ЦИК 7 представители на партии и коалиции и на НПО. Регистрирани са 12 български неправителствени организации за участие с наблюдатели в изборите и две международни организации.

От всички кандидати, регистрирани за народни представители, 19 са с двойно гражданство, 8 от тях са жени.

Българските граждани могат да гласуват в България по постоянен адрес или по настоящ, но с подадено заявление. Ако са на санаториум или на почивка в друго населено място, няма да могат да гласуват, посочи още Росица Матева.

Тя представи бюлетините за гласуване в страната и чужбина.

В квадратчето с номера на партията или коалицията се отбелязва със син химикал, като в квадратчето изборът се отбелязва със знак Х или V.

С машините се гласува по същия начин, както на предишни избори.

Бюлетината е на 2 страници. Поставя се карта, гласува се и се проверява гласът преди да бъде пуснат, натиска се бутонът "Гласуване" и след звуковия сигнал се взема отпечатаната бюлетина. Избирателят я преглежда, сгъва я и я дава на СИК за поставянето на един печат и пуска бюлетината в кутията.

Преди дни ЦИК откри процедурата за възлагане на обществена поръчка за изработка и доставка на хартиени бюлетини за предстоящите избори.

Съгласно Изборния кодекс те се отпечатват от печатницата на БНБ. Специализираната хартия с допълнителни защити за отпечатване на бюлетина от машинно гласуване се доставя също от печатницата на БНБ.

924 000 евро е прогнозната стойност на хартиените бюлетини за изборите. Цената е без ДДС и включва всички разходи за изработването и доставката на бюлетините.

