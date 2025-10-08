ВК Левски ще участва в приятелски турнир в Гърция

Шампионът на България по волейбол за мъже Левски ще играе срещу ПАОК на четиристранния приятелски турнир във Флорина (Гърция) в края на седмицата.

Възпитаниците на Николай Желязков ще стартират в надпреварата на 10 октомври (петък) от 17:30 часа срещу друг местен елитен състав Кифисия, а в събота от 19:00 часа ще срещнат тима от Солун, финалист за националната купа и полуфиналист в шампионата на Гърция от миналия сезон.

В неделя от 12:30 часа софиянци ще изиграят и последната си среща от надпреварата срещу домакините от Ифестос Флорина.

Това ще бъдат последни проверки за "сините" преди старта на първенството на България на 24 октомври с домакинство на Нефтохимик 2010.