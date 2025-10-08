БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Полиция влезе в сградите на РДНСК и РИОСВ в Бургас
Чете се за: 01:15 мин.
МВР влезе в сградата на Община Несебър
Чете се за: 00:12 мин.
До 7500 лв. помощ може да получат семействата, пострадали...
Чете се за: 01:12 мин.

ВК Левски ще участва в приятелски турнир в Гърция

Чете се за: 00:50 мин.
Спорт
Това ще бъдат последни проверки за "сините" преди старта на първенството.

николай желязков абсолютно убеден съм можем стигнем следващата фаза европа
Шампионът на България по волейбол за мъже Левски ще играе срещу ПАОК на четиристранния приятелски турнир във Флорина (Гърция) в края на седмицата.

Възпитаниците на Николай Желязков ще стартират в надпреварата на 10 октомври (петък) от 17:30 часа срещу друг местен елитен състав Кифисия, а в събота от 19:00 часа ще срещнат тима от Солун, финалист за националната купа и полуфиналист в шампионата на Гърция от миналия сезон.

В неделя от 12:30 часа софиянци ще изиграят и последната си среща от надпреварата срещу домакините от Ифестос Флорина.

Това ще бъдат последни проверки за "сините" преди старта на първенството на България на 24 октомври с домакинство на Нефтохимик 2010.

#НВЛ за мъже 2025/2026 #ВК Левски София

