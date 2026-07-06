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Владимир Гърков ще продължи кариерата си в Италия

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Клубът вече е подготвил екипировката му и той ще се състезава с номер 9.

Владимир Гърков
Снимка: startphoto.bg
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Българският волейболист Владимир Гърков, който за последно носеше екипа на шампиона при мъжете Левски (София), преминава в отбора на Джоя дел Коле Волей, съобщи сайтът ivolleymagazine.it.

Гърков играе като посрещач, роден е през 2003-а година и започва пътя си в пловдивския клуб Виктория Волей. Висок 198 см, той бързо е забелязан от Левски и като състезател на „сините“ може да се похвали с титлата в първенството, Купата и Суперкупата на България, както и участие в Шампионската лига на CEV. През сезон 2023/2024 Гърков е награден и като най-полезен състезател (MVP) на българското първенство.

Наред с клубната си кариера, Гърков е редовен участник в националните отбори на България. С младежките отбори той постигна забележителни резултати на международно ниво, включително второ място на Европейското първенство за юноши до 17 години през 2019 г., сребро на Световното първенство за юноши до 19 години през 2021 г., бронз на Европейското първенство за юноши до 21 години през 2022 г. и трето място на Световната купа за юноши до 21 години през 2023 г.

Джоя дел Коле се състезава в първенството на Серия А-2, но Гърков вече не крие ентусиазма си от възможността да играе на Апенините. Клубът вече е подготвил екипировката му и той ще се състезава с номер 9.

„Наистина съм щастлив да обявя, че ще бъда част от семейството на Джоя дел Коле Волей. Сигурен съм, че ще споделим прекрасни моменти заедно и ще създадем незабравими спомени. Ще се видим скоро!“, каза българинът.

#Владимир Гърков

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