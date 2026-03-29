БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Съдът остави в ареста жената, намушкала четирима души в...
Чете се за: 00:50 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Владимир Илиев грабна всичките държавни титли по биатлон

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:40 мин.
Спорт
Запази

Лора Христова летя с парапланер над Пирин, Антон Синапов спечели бронз в последния си старт.

Владимир Илиев
Снимка: Тодор Шабански
Слушай новината

Владимир Илиев спечели и трите старта от Държавното първенство по биатлон, което завърши днес над Банско. Представителят на клуб Аякс от Троян грабна златото в преследването, след като в предишните дни триумфира в индивидуалната дисциплина и в спринта. При по-младите подобна доминация осъществи неговата съотборничка Райа Аджамова, която също си тръгва с три златни медала от националния шампионат.

Илиев направи 8 пропуска от 4-те си стрелби, но въпреки това удържа атаката на Благой Тодев (Банско 2019), който завърши със същия брой наказателни обиколки. Изключително емоционален бе финалът на спечелилия днес бронз Антон Синапов (7), който с тази надпревара сложи край на състезателната си кариера. 33-годишният представител на Чепеларе бе посрещнат с шампанско и много аплодисменти от присъстващите.

При 19-годишните в изключително оспорван финал Николай Николов (3) от Сапарева баня изпревари само с 0,1 секунда своя съотборник Георги Джоргов (4) и така лиши световния шампион за юноши от възможността да спечели всички държавни титли тази година. Бронзът бе за Мартин Христов (5) от Аякс.

Четири пропуска при втората стрелба и общо седем в преследването попречиха на Лора Христова да запише требъл в шампионата. От това се възползва Валентина Димитрова, спечелила дисциплината със само две наказателни обиколки. Трета се нареди Ирина Георгиева (8) - и трите призьорки са от НСА.

Райа Аджамова обаче остана недостижима, като гребна и третото злато при 19-годишните. Състезателката на Аякс направи 5 пропуска на стрелбището, втора остана Никол Петкова (4) от Амбарица, а трета е Десислава Минчева (8) от Сапарева баня.

Призьорите бяха наградени от президента на Българската федерация по биатлон Атанас Фурнаджиев, от кмета на Банско Стойчо Баненски и от клубните треньори на медалистите.

Веднага след края на състезанието Лора Христова събра погледите на хилядите в ски-зоната като полетя от връх Тодорка с парапланер с инструктор и в продължение на 20 минути се рееше над Пирин планина.

#Държавно първенство по биатлон #Владимир Илиев

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

Чете се за: 01:47 мин.
Чете се за: 00:42 мин.
Чете се за: 02:25 мин.
Чете се за: 04:10 мин.
Чете се за: 01:52 мин.

Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Чете се за: 04:32 мин.
У нас
Чете се за: 04:45 мин.
По света
Чете се за: 03:12 мин.
У нас
Чете се за: 07:27 мин.
У нас
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Чете се за: 00:37 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ