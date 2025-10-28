БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Официално: Рая Назарян ще е следващият председател на...
Чете се за: 00:45 мин.
Израел нанесе въздушни удари в Газа
Чете се за: 01:12 мин.
Съдът остави в ареста Станимир Хасърджиев
Чете се за: 03:40 мин.
В разгара на есента: Очаква ни топъл ноември с малко...
Чете се за: 02:10 мин.
Съветът за съвместно управление договори ротацията на...
Чете се за: 02:42 мин.
България и "Райнметал" подписаха договор за...
Чете се за: 04:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Владимир Николов сред голмайсторите за Корона за Купата на Полша

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:55 мин.
Спорт
Запази

Виктор Попов също бе титуляр за тима от Келце.

Владимир Николов
Снимка: startphoto.bg
Слушай новината

Владимир Николов се разписа при победата на своя Корона (Келце) над тима на Прушков с 3:0 като гост в среща от третия кръг (1/16-финали) в турнира за Купата на Полша по футбол.

Българският национал реализира последния гол в полза на гостите, след като бе точен от дузпа в 60-ата минута.

Той и другият българин в състава на Корона Виктор Попов бяха титуляри, като Попов бе заменен в 81-ата минута.

Първите две попадения за Корона бяха дело на черногорския национал Слободан Рубежич в 15-ата и 47-ата минута.

Домакините от Прушков приключиха мача с човек по-малко заради втория жълт и съответно червен картон за Филип Складовски.

#ФК Корона Келце #Владимир Николов, футбол #Виктор Попов

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Станимир Хасърджиев: Не съм докосвал момчето и ще го докажа
1
Станимир Хасърджиев: Не съм докосвал момчето и ще го докажа
Делото срещу Хасърджиев: Гръцкият модел Анастасиос Михаилидис отрича участие в скандала с насилие над младеж
2
Делото срещу Хасърджиев: Гръцкият модел Анастасиос Михаилидис...
200 000 подписа за референдум за излизане от еврозоната бяха внесени в парламента
3
200 000 подписа за референдум за излизане от еврозоната бяха...
По следите на кафявите мечки: Свръхпопулация или нарушен баланс в природата?
4
По следите на кафявите мечки: Свръхпопулация или нарушен баланс в...
България и "Райнметал" подписаха договор за изграждане на завод за барут и боеприпаси
5
България и "Райнметал" подписаха договор за изграждане на...
Съдът остави в ареста Станимир Хасърджиев
6
Съдът остави в ареста Станимир Хасърджиев

Най-четени

Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се защитават, ако станат обект на агресия
1
Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се...
Катастрофа между лек автомобил и полицейска кола блокира движението на Подбалканския път
2
Катастрофа между лек автомобил и полицейска кола блокира движението...
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда, оръжие, плен и дрога
3
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда,...
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей в света без билет, но с ъглошлайф
4
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей...
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата цел е да стимулираме българското
5
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата...
Наводнение в София: Част от трамваите не се движат, пуснати са автобуси
6
Наводнение в София: Част от трамваите не се движат, пуснати са...

Още от: Европейски футбол

Аталанта и Милан не се победиха в Дербито на Ломбардия
Аталанта и Милан не се победиха в Дербито на Ломбардия
Наполи премина на бавен ход през един от най-слабите домакини в Серия А Наполи премина на бавен ход през един от най-слабите домакини в Серия А
Чете се за: 03:05 мин.
Юве ще плати близо 30 млн. евро за уволненията на Тиаго Мота и Тудор Юве ще плати близо 30 млн. евро за уволненията на Тиаго Мота и Тудор
Чете се за: 02:00 мин.
Скандалът със залаганията в турския футбол се разраства Скандалът със залаганията в турския футбол се разраства
Чете се за: 01:30 мин.
ПСЖ отчете рекордни приходи ПСЖ отчете рекордни приходи
Чете се за: 00:55 мин.
Левандовски се завръща за следващия мач на Барселона Левандовски се завръща за следващия мач на Барселона
Чете се за: 00:37 мин.

Водещи новини

Официално: Рая Назарян ще е следващият председател на парламента
Официално: Рая Назарян ще е следващият председател на парламента
Чете се за: 00:45 мин.
Политика
Израел нанесе въздушни удари в Газа Израел нанесе въздушни удари в Газа
Чете се за: 01:12 мин.
По света
Готов ли е Бюджет 2026 и какво предвижда? Готов ли е Бюджет 2026 и какво предвижда?
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
"Референдум": Как ще повлияят на България санкциите срещу "Лукойл"? "Референдум": Как ще повлияят на България санкциите срещу "Лукойл"?
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Двама задържани при акция на ГДБОП в Агенция "Митници" в...
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Заводът за боеприпаси по проекта с "Райнметал" ще осигури...
Чете се за: 06:52 мин.
У нас
Съдът остави в ареста Станимир Хасърджиев
Чете се за: 03:40 мин.
Сигурност и правосъдие
"Доверените партньори" на САЩ: Тръмп подписа с Япония...
Чете се за: 03:40 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ