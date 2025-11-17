БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Бивш капитан на ЦСКА подписа със Шефилд Уензди

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:32 мин.
Български футбол
Запази

За Купър това е завръщане към познатата английска сцена.

Лиъм Купър
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Бившият капитан на ЦСКА Лиъм Купър официално намери нов дом в английския футбол. Опитният шотландски защитник подписа договор с Шефилд Уензди до края на сезона, потвърдиха от клуба от Чемпиъншип.

За Купър това е завръщане към познатата английска сцена, на която се изград￼и като професионалист. Кариерата му започва в родния Хъл Сити, а ранните години го изпращат на няколко преходни престоя — в Карлайл, Хъдърсфийлд и Честърфийлд — където трупа опит и мачове в мъжкия футбол.

Истинският му пробив настъпва през лятото на 2014 година, когато Лийдс Юнайтед го привлича. Купър прекарва цялото десетилетие на „Елан Роуд“, като се превръща в един от символите на възраждането на клуба. С Лийдс защитникът записва и три сезона във Висшата лига, а впечатленията, които остави, му осигуриха място в състава на Шотландия за Евро 2020 и Евро 2024.

През 2024 г. Купър премина в ЦСКА София с очакванията да внесе стабилност и лидерство в отбраната на „червените“. Престоят му обаче не се разви по план и договорът бе прекратен предсрочно през лятото.

Сега 33-годишният бранител започва нова глава в кариерата си — в Шефилд Уензди.

#Лиъм Купър

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Заради силен вятър: Пренасочиха полети от летището в София
1
Заради силен вятър: Пренасочиха полети от летището в София
Евакуация в Румъния заради руска атака с дронове
2
Евакуация в Румъния заради руска атака с дронове
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на детето ми - получил е 48 000 лева
3
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на...
Земетресение от 3,6 по Рихтер разлюля Благоевград
4
Земетресение от 3,6 по Рихтер разлюля Благоевград
Протестиращата майка Дияна Хърка прекрати гладната си стачка
5
Протестиращата майка Дияна Хърка прекрати гладната си стачка
Христо Марков е новият изпълнителен директор на НАП
6
Христо Марков е новият изпълнителен директор на НАП

Най-четени

Десетки измамени по схемата “обаждане от поддръжката на приложението на банка”
1
Десетки измамени по схемата “обаждане от поддръжката на...
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ "Тракия"?
2
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ...
Честит юбилей на Мария Петрова
3
Честит юбилей на Мария Петрова
Жители на столичния квартал "Слатина" недоволни - не искат строеж
4
Жители на столичния квартал "Слатина" недоволни - не...
Гледайте на живо Турция – България в Бурса по БНТ 1 и БНТ 3
5
Гледайте на живо Турция – България в Бурса по БНТ 1 и БНТ 3
Новият български сериал "Мамник" – скоро по БНТ и Bulgaria ON AIR
6
Новият български сериал "Мамник" – скоро по БНТ и...

Още от: Европейски футбол

Гледайте мача България - Грузия НА ЖИВО по БНТ 1 и БНТ 3
Гледайте мача България - Грузия НА ЖИВО по БНТ 1 и БНТ 3
Нидерландия достигна до Мондиал 2026 с лекота Нидерландия достигна до Мондиал 2026 с лекота
Чете се за: 02:02 мин.
България ще търси позитивен край на едни кошмарни квалификации България ще търси позитивен край на едни кошмарни квалификации
Чете се за: 03:57 мин.
Барселона се завръща в своя дом Барселона се завръща в своя дом
Чете се за: 01:00 мин.
Отар Китаишвили преди срещата България - Грузия: Очаквам коренно различен мач Отар Китаишвили преди срещата България - Грузия: Очаквам коренно различен мач
Чете се за: 01:35 мин.
Луис де ла Фуенте: Искаме да останем номер 1 в света Луис де ла Фуенте: Искаме да останем номер 1 в света
Чете се за: 03:00 мин.

Водещи новини

Като за Гинес - бързи и почерпени: Варненски полицаи преследваха 100 км пиян шофьор
Като за Гинес - бързи и почерпени: Варненски полицаи преследваха...
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Предлагат единен електронен билет за влак, автобус, самолет и воден транспорт Предлагат единен електронен билет за влак, автобус, самолет и воден транспорт
Чете се за: 04:52 мин.
У нас
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на детето ми - получил е 48 000 лева Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на детето ми - получил е 48 000 лева
Чете се за: 04:25 мин.
У нас
Шест отклонени полета и пет отменени: Бурният вятър парализира работата на столичното летище Шест отклонени полета и пет отменени: Бурният вятър парализира работата на столичното летище
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Опасно време: Предупреждение за ураганен вятър в Царево
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Дръзкият обир в студиото на ансамбъл "Чинари" –...
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Бъдещето на Газа: Съветът за сигурност на ООН прие мирния план на...
Чете се за: 03:05 мин.
По света
Бюджетът за 2026 година влиза за обсъждане в Народното събрание
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ