Гледайте мача България - Грузия НА ЖИВО по БНТ 1 и БНТ 3

Чете се за: 00:32 мин.
Национални отбори
Световната квалификация е днес от 21:45 ч., а студиото ни стартира в 21!

гледайте мача българия грузия ноември бнт бнт
След гостуването на Турция, българският национален отбор приема Грузия в последния си мач от световните квалификации.

Тимът на Александър Димитров ще се опита да завърши кампанията си с положителен резултат и добра игра.

Ще успее ли съставът ни да се реваншира за загубата с 0:3 от същия съперник?

Отговорът идва във вторник, 18 ноември. Двобоят започва в 21:45 ч. на стадион "Васил Левски".

Гледайте мача България - Грузия по БНТ 1 и БНТ 3. Студиото ни стартира в 21!

