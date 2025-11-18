Нидерландия достигна до Мондиал 2026 с лекота

Националният отбор на Нидерландия си гарантира директно класиране за световното първенство в САЩ, Канада и Мексико през 2026 година. „Лалетата“ разгромиха Литва с 4:0 в мач от последния шести кръг пред своя публика. Това бе достатъчно за нидерладците да финишират на върха в потока.

Тиджани Райндерс откри резултата, а Коди Гакпо удвои от дузпа в 58-а минута. Последваха още два бързи гола на Шави Симон и Дониел Монел за крайното 4:0.

Отборът на Полша завърши на второ място в групата и ще участва на бараж. Поляците имаха илюзорни шансове за първото място, но тимът срещна доста трудности при гостуването на Малта и в крайна сметка надделя с 3:2, но това не бе достатъчно. Полша на два пъти повежда в резултата с голове на Роберт Левандовски и Вшолек, но домакините изненадващо изравняваха и бяха близо до точката. Пет минути преди края Пьотр Желински отбеляза победния гол за Полша.

В група "L" нямаше неизвестни. Хърватия си бе гарантирал първото място в групата и класиране на Световното и подходи лежерно при гостуването на Черна гора. Осмаич и Кръстевич дадоха преднина на черногорците, но Хърватия стигна до обрат и победа с 3:2 след голове на Иван Перишич от дузпа, Кристиян Якич и Никола Влашич.

Вторият в групата Чехия нямаше проблеми срещу аутсайдера Гибралтара и спечели на своя територия с 6:0. Пет гола паднаха до почивката, точни бяха Дудера, Хори, Цоуфал, Карабец и Соучек. През втората част един гол добави Хранач.