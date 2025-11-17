Барселона се завръща в своя дом

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Спорт
След 12 изиграни кръга Барселона е на второ място в класирането с актив от 28 точки. Лидер е Реал Мадрид с 31.

Снимка: БТА
Край на дългото чакане. Барселона ще изиграе първия си мач на своя стадион „Камп Ноу“ след ремонта на съоръжението на 22 ноември, съобщиха от клуба.

Това ще бъде срещата от 13-ия кръг от Ла Лига срещу Атлетик (Билбао).

„Камп Ноу“ е в ремонт от 2022 година. Откриването първоначално беше планирано за есента на 2024-а, след което е отложено за април 2025-а, а по-късно и за август. По време на реконструкцията „каталунците“ играеха домакинските си мачове на Олимпийския стадион в града.

„Камп Ноу“ е открит през 1957 година. Стадионът е бил домакин на два финала на Шампионската лига - през 1989 и 1999 година.

След 12 изиграни кръга Барселона е на второ място в класирането с актив от 28 точки. Лидер е Реал Мадрид с 31.

