Властите в Судан откриха над 570 ценни антики, откраднати по време на войната

Над 570 ценни антики, откраднати по време на войната от Националния музей в Хартум, са били открити след месеци на разследване, предаде АФП, позовавайки се на суданските власти.

Артефактите, датиращи от праисторически времена до ислямския период - погребални статуетки, богато украсени вази, бронзови съдове, гравирани камъни и миниатюрни амулети от скарабеи, бяха показани на официална церемония в Порт Судан под строга охрана.

Музеят в Хартум, който събираше всички колекции, открити от археолозите на различни древни обекти в Судан, беше ограбен и разрушен през пролетта на 2023 г., когато паравоенните Сили за бърза подкрепа (СБП) превзеха столицата, след като се разбунтуваха срещу въоръжените сили - техни бивши съюзници.

По време на разграбването сателитни снимки показаха камиони, натоварени със съкровища, да се насочват към Дарфур - обширна област в западната част на страната, контролирана от СБП.

Оттогава суданските власти се мобилизираха с помощта на ЮНЕСКО и Интерпол, за да открият откраднатите артефакти, преди те да бъдат пренесени контрабандно през границите и да бъдат продадени на черния пазар.

"Суданското наследство не е само от национално значение, то е съкровище за цялото човечество", каза представителят на ЮНЕСКО в Судан Ахмед Джонид.

По думите на министъра на финансите Гибрил Ибрахим похитителите са заграбили антиките не само заради материалната им стойност, но и за да заличат идентичността на нацията и нейните история и цивилизация.

Суданските власти останаха много дискретни относно условията за връщането на откраднатите предмети, като единствено наблегнаха на ролята на разузнавателните служби.

Сред антиките, които все още се издирват, е най-ценната колекция на музея в Хартум, състояща се от древни бижута и предмети от 24-каратово чисто злато, някои от които са на възраст около 8000 години.

В музея в столицата почти нищо не е останало от артефактите, съхранявани там от построяването му през 50-те години на миналия век. Похитителите са оставили само най-трудните за транспортиране предмети, като например масивна статуя на черния фараон Тахарка.

Повечето музеи в Судан, включително дворецът на последния султан на Дарфур Али Динар, са били ограбени от началото на войната преди две години и половина, според Националната дирекция за антики, която оценява загубите на 110 милиона долара (около 94 милиона евро).